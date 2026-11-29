कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल ने सवाल उठाए हैं। कहा कि बेटे की हत्या हुई है। पुलिस को दिए बयान में बेटे को अपार्टमेंट से फेंक हत्या का आरोप लगाया।बेटे का चश्मा, घड़ी और मोबइल सुरक्षित मिलने पर भी सवाल उठाए।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बिठूर स्थित रुद्रा ग्रीन अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से गिरकर हुई इकलौते बेटे संभव की मौत पर पिता विशाल खंडेलवाल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बेटे की मौत के बाद उनके परिचित भी बिठूर थाने पहुंचे तो वहां पर बेटे की दोस्त सुहाना की मां मनीषा भी थी। थाने से जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम फ्लैट के लिए निकली तो मनीषा ने घर में फोन कर कहा था कि मम्मी वहां से हट जाओ, पुलिस आ रही है।

विशाल के मुताबिक यह बात खुद उनके परिचितों ने उन्हें बताई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेटे का चश्मा, मोबाइल और घड़ी उन्हें ऊपर फ्लैट के पास दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीनों चीजें सुरक्षित थीं। इसके अलावा मोबाइल से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। शनिवार को कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल ने पुलिस के समक्ष भी बयान दर्ज कराए। उन्होंने आरोप लगाए कि रंजिश के तहत साजिशन प्रवीण, मनीषा और सुहाना ने बेटे को बुलाया और अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से फेंक दिया। बेटे को युवती के मामा प्रवीण ने पूर्व में धमकी भी दी थी। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नक्शा-नजरी बनाया। हालांकि पुलिस के कहने के बाद भी कागज कारोबारी फ्लैट पर नहीं गए।

कौशलपुरी निवासी कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल का 22 वर्षीय बेटा संभव 14 नवंबर की दोपहर बिठूर के रुद्रा ग्रीन अपार्टमेंट के टावर-दो की छठवीं मंजिल में रहने वाली युवती सुहाना से मिलने गया था। कुछ देर बाद ही संभव की गिरकर मौत हो गई थी। इस प्रकरण में संभव के पिता विशाल की तहरीर पर बिठूर पुलिस ने सुहाना, उसकी मां मनीषा, भाई प्रवीण समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या में मुकदमा दर्ज किया था।

मामले में विवेचक व थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया विशाल ने शनिवार को बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने बयानों में तहरीर में लिखे अपने आरोपों को दोहराया है। कहा, सुहाना के मामा प्रवीण ने बीते माह बेटे से झगड़ा भी किया था। अपार्टमेंट में दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उन्हें आशंका है कि इसी साजिश के तहत बेटे की अपार्टमेंट बुलाकर हत्या की गई है।

विवेचक व इंस्पेक्टर बिठूर, अशोक कुमार सरोज ने कहा कि वादी विशाल खंडेलवाल ने हत्या करने के लिए बेटे को फेंकने की बात कही है। घटनास्थल की नक्शा-नजरी बनाया गया। मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, विवेचना जारी है।

मामले में पुलिस ने नक्शा-नजरी बनाया बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि विशाल खंडेलवाल को लेकर रुद्रा ग्रीन अपार्टमेंट गए थे। वहां घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया गया है। विशाल खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस ने उनसे भी ऊपर अपार्टमेंट में चलने को कहा था लेकिन वह खुद नहीं गए।