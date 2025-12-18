Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Businessman Missing After Accident on yamuna Expressway Friend returned home
एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद से कानपुर का कारोबारी लापता, साथी लौट चुके हैं घर

एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद से कानपुर का कारोबारी लापता, साथी लौट चुके हैं घर

संक्षेप:

यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद कानपुर दक्षिण के गोविंदनगर के कारोबारी अनुज श्रीवास्तव लापता हैं। वे सोमवार रात विजय नगर चौराहे से समय शताब्दी की बस में बैठकर नटराज टाकीज के पास रहने वाले साथी सोनू वर्मा के साथ दिल्ली डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे थे।

Dec 18, 2025 12:32 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर दक्षिण
share Share
Follow Us on

यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद कानपुर दक्षिण के गोविंदनगर के कारोबारी अनुज श्रीवास्तव लापता हैं। वे सोमवार रात विजय नगर चौराहे से समय शताब्दी की बस में बैठकर नटराज टाकीज के पास रहने वाले साथी सोनू वर्मा के साथ दिल्ली डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना के बाद घायल सोनू ने अनुज के परिजनों को जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुज के भाई, बहन व अन्य परिजन उनकी तलाश में वृंदावन, मथुरा के अस्पतालों, थानों में भटक रहे हैं। बुधवार को मां लक्ष्मी कुछ लोगों के साथ डीसीपी साउथ के कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने डीसीपी साउथ से अनुज को ढूंढ़ने की गुहार लगाई है।

दादानगर सेवा ग्राम कॉलोनी निवासी लक्ष्मी श्रीवास्तव बड़े बेटे अनुज व छोटे बेटे शुभम के साथ रहती हैं। अनुज की पत्नी ज्योति पोती आराध्या, पोता रुद्र भी साथ में रहता हैं। अनुज इवेंट एंड डेकोरेशन का काम करते हैं। जबकि शुभम मथुरा में चश्मे का काम करते हैं। लक्ष्मी ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे बेटा अनुज, साथी सोनू वर्मा के साथ विजय नगर से बस में चढ़े।

ये भी पढ़ें:कोहरे में ड्राइव के दौरान ये गलतियां ना करें; एक्सप्रेसवे पर कुहासा का कहर जारी

पुलिस ने दिल्ली जा रही बस में बैठा दिया

अनुज के साथ गए सोनू वर्मा घर लौट चुके हैं। वे गंभीर रूप से घायल हैं..चेहरे, पीठ पर जख्म के निशान हैं। बहुत बोल पाने में असमर्थ हैं... हालांकि उन्होंने धीमे-धीमे बताया कि अनुज और वे एक ही सीट पर सोए रहे थे। हादसे के बाद उन्होंने खुद को सड़क पर पड़ा पाया। दांत टूट गए, चेहरे और पीठ से खून निकल रहा था।

पुलिस पहुंची तो एक एंबुलेंस से आगे भिजवाया, लेकिन एंबुलेंस ने बीच हाईवे पर दिल्ली जाने वाली बस रुकवाई, उसमें डाल दिया। कोई इलाज नहीं मिला, किसी तरह अनुज व अपने घर में सूचना दी। दिल्ली में डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। सोनू को उनके परिजन दिल्ली से ले आए हैं।

मुशर्रफ भी हुए थे घायल

एक्सप्रेस वे में हुए हादसे में रावतपुर के सैय्यद नगर निवासी मुशर्रफ भी घायल हुए थे। वह दिल्ली में प्राइवेट कर्मी है। मुशर्रफ शताब्दी की बस से दिल्ली जा रहे थे। उनके सिर और पसलियों में चोट आई थी। लोगों ने घायल अवस्था में बस से बाहर निकाला था। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों को सूचना दी गई। जिसके बाद परिजन उन्हें वापस कानपुर ले आए हैं। अब घर पर ही इलाज चल रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Kanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |