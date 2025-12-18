एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद से कानपुर का कारोबारी लापता, साथी लौट चुके हैं घर

संक्षेप: यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद कानपुर दक्षिण के गोविंदनगर के कारोबारी अनुज श्रीवास्तव लापता हैं। वे सोमवार रात विजय नगर चौराहे से समय शताब्दी की बस में बैठकर नटराज टाकीज के पास रहने वाले साथी सोनू वर्मा के साथ दिल्ली डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे थे।

यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसे के बाद कानपुर दक्षिण के गोविंदनगर के कारोबारी अनुज श्रीवास्तव लापता हैं। वे सोमवार रात विजय नगर चौराहे से समय शताब्दी की बस में बैठकर नटराज टाकीज के पास रहने वाले साथी सोनू वर्मा के साथ दिल्ली डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना के बाद घायल सोनू ने अनुज के परिजनों को जानकारी दी।

अनुज के भाई, बहन व अन्य परिजन उनकी तलाश में वृंदावन, मथुरा के अस्पतालों, थानों में भटक रहे हैं। बुधवार को मां लक्ष्मी कुछ लोगों के साथ डीसीपी साउथ के कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने डीसीपी साउथ से अनुज को ढूंढ़ने की गुहार लगाई है।

दादानगर सेवा ग्राम कॉलोनी निवासी लक्ष्मी श्रीवास्तव बड़े बेटे अनुज व छोटे बेटे शुभम के साथ रहती हैं। अनुज की पत्नी ज्योति पोती आराध्या, पोता रुद्र भी साथ में रहता हैं। अनुज इवेंट एंड डेकोरेशन का काम करते हैं। जबकि शुभम मथुरा में चश्मे का काम करते हैं। लक्ष्मी ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे बेटा अनुज, साथी सोनू वर्मा के साथ विजय नगर से बस में चढ़े।

पुलिस ने दिल्ली जा रही बस में बैठा दिया अनुज के साथ गए सोनू वर्मा घर लौट चुके हैं। वे गंभीर रूप से घायल हैं..चेहरे, पीठ पर जख्म के निशान हैं। बहुत बोल पाने में असमर्थ हैं... हालांकि उन्होंने धीमे-धीमे बताया कि अनुज और वे एक ही सीट पर सोए रहे थे। हादसे के बाद उन्होंने खुद को सड़क पर पड़ा पाया। दांत टूट गए, चेहरे और पीठ से खून निकल रहा था।

पुलिस पहुंची तो एक एंबुलेंस से आगे भिजवाया, लेकिन एंबुलेंस ने बीच हाईवे पर दिल्ली जाने वाली बस रुकवाई, उसमें डाल दिया। कोई इलाज नहीं मिला, किसी तरह अनुज व अपने घर में सूचना दी। दिल्ली में डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। सोनू को उनके परिजन दिल्ली से ले आए हैं।