दो सर्राफाें के ठिकानों में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा, देर रात तक चला आयकर सर्वे

Feb 13, 2026 10:33 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर शहर के दो बड़े और पुराने सराफा कारोबारियों के छह ठिकानों पर आयकर सर्वे दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। बिरहाना रोड, लालबंगला, किदवईनगर, नयागंज, आनंदपुरी और काजीखेड़ा स्थित प्रतिष्ठान व आवास पर व्यापक स्तर पर हेराफेरी का खुलासा हुआ।

यूपी के कानपुर शहर के दो बड़े और पुराने सराफा कारोबारियों के छह ठिकानों पर आयकर सर्वे दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। बिरहाना रोड, लालबंगला, किदवईनगर, नयागंज, आनंदपुरी और काजीखेड़ा स्थित प्रतिष्ठान व आवास पर व्यापक स्तर पर हेराफेरी का खुलासा हुआ। दोनों कारोबारियों के यहां बरामद स्टॉक और लिखापढ़ी में भारी अंतर मिला। बिरहाना रोड, लाल बंगला, किदवई नगर स्थित एक कारोबारी के ठिकानों से 12 करोड़ व नयागंज, आनंदपुरी में जांच के दौरान छह करोड़ का माल अधिक मिला। बताया जा रहा है कि अभी सर्वे पूरा किए जाने के बाद दोनों कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आयकर विभाग को करोड़ों की टैक्स चोरी का अनुमान है। बुधवार दोपहर शुरू हुई यह कार्रवाई गुरुवार देर रात तक जारी सर्वे में 50 से अधिक आयकर अधिकारी लगाए गए हैं। अब तक सर्वे में स्टॉक में अंतर के अलावा करोड़ों की खरीद-बिक्री कैश में मिली है। वहीं दोनों कारोबारियों ने छोटे-छोटे पर्चे बहुतायत संख्या में काटे हैं। इसके अलावा व्यापार के मुताबिक खरीद-बिक्री नहीं दिखाई गई। इससे आयकर विभाग को तगड़ा चूना लगा है।

सर्वे को छापे में तब्दील करने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर दो दिन से जारी सर्वे में बड़े स्तर पर खामियां उजागर हुई हैं। करोड़ों का माल स्टॉक में नहीं दिखाया गया। इसके अलावा कैश में ज्यादा लेनदेन व कम रकम के पर्चे काटे गए। वहीं आमदनी के मुताबिक टैक्स अदायगी नहीं की गई।

महिला कर्मचारियों को कर दिया रवाना

सर्वे के दौरान दोनों कारोबारियों के ठिकानों पर महिला कर्मचारी भी मिलीं। बुधवार देर शाम पूछताछ के बाद सभी को घर जाने दिया। पुरुष कर्मचारियों के मोबाइल कब्जे में लेकर सवाल-जवाब किए गए। वहीं एक कारोबारी बाजार की राजनीति से जुड़े हैं। कई व्यापारी नेता उनका हालचाल जानने प्रतिष्ठान पहुंचे।

दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से खुली कलई

सर्वे टीमों ने कागजी दस्तावेजों और कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस में मौजूद डेटा की भी जांच की। आय-व्यय, खरीद-फरोख्त और स्टॉक से जुड़े दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला। कैश बुक, लेजर और बिक्री रजिस्टर की जांच के साथ जीएसटी और आयकर रिटर्न का मिलान किया गया। डिजिटल रिकॉर्ड ने कई मामलों की कलई खोली।

चार ठिकानों से हटे आयकर अधिकारी

सराफा कारोबारियों के चार ठिकानों से आयकर अधिकारी गुरुवार रात आठ बजे हट गए। हालांकि काजीखेड़ा, नयागंज में सर्वे देर रात तक जारी रहा। बिरहाना रोड, लाल बंगला, किदवई नगर व आनंदपुरी से टीमें 30 घंटे बाद वापस लौट गईं।

