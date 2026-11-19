यूपी के कानपुर में लखनऊ जैसा कांड हुआ। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट से संदिग्ध हालत में गिरा और उसकी मौत हो गई। मामले में गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। लखनऊ की तरह कानपुर में भी एक युवक गर्लफ्रेंड से मिलने गया और संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। युवक गर्लफ्रेंड के फ्लैट से छठीं मंजिल से नीचे गिर गया। बिठूर के रुद्रा ग्रीन अपार्टमेंट में कारोबारी विशाल खंडेलवाल के बेटे संभव की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। 14 नवंबर को हुई घटना के संबंध में पिता ने बुधवार को बिठूर थाने में तहरीर देकर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने संभव की दोस्त सुहानी, उसके मामा प्रवीण उडानी, मां और भाई पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी कल्याणपुर ने बताया कि सभी से पुन: पूछताछ के साथ पूरी घटना की जांच कराई जाएगी।

जान से मारने की धमकी दी थी कौशलपुरी निवासी कारोबारी विशाल खंडेलवाल ने एफआईआर में सभी पर बेटे की हत्या का संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि प्रवीण ने पिछले महीने बेटे से झगड़ा कर अपार्टमेंट आने पर जान से मारने की धमकी दी थी। बिठूर थाना प्रभारी के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं, सुहानी और उसके परिजनों ने संभव की मौत छठी मंजिल से गिरने के कारण बताई थी। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था।

पिता के सवाल...कैसे संभव चश्मा,मोबाइल-घड़ी सुरक्षित बिठूर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में विशाल खंडेलवाल ने कई सवाल उठाए हैं। कहा कि अगर बेटे(संभव) की रुद्रा ग्रीन अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर मौत हुई तो उसका चश्मा, घड़ी और मोबाइल कैसे सुरक्षित रह गया? उनका आरोप है कि बेटे के मोबाइल में काफी छेड़छाड़ की गई है। इससे स्पष्ट है कि संभव की मौत र्घटना नहीं है। द्वेष भावना से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या की गई है।

कारोबारी विशाल खंडेलवाल की तरफ से दी गई तहरीर में 14 नवंबर को हुई घटना को सिलसिलेवार सामने रखा गया। विशाल के मुताबिक उनका बेटा संभव खंडेलवाल कार (यूपी 78 जीके 5644) से दिन में दो बजे से ढाई बजे के बीच अपने घर से दीपावली पर शुभचिंतकों और मित्रों से मुलाकात करने की बात कहकर निकला था। शाम को 4:05 बजे रुद्रा ग्रीन अपार्टमेंट टावर संख्या दो के फ्लैट संख्या 6-ए सिंहपुर बिठूर में निवास करने वाले प्रवीण उडानी द्वारा उनके बेटे के ही मोबाइल नंबर से जानकारी दी गई कि संभव उनकी बालकनी से गिर गया है। उन्हें पारस अस्पताल पहुंचने को कहा गया। आपाधापी में वह परिजनों के साथ पारस अस्पताल पहुंचे तो उनके बेटे के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।