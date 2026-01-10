Hindustan Hindi News
घर में घुसकर भाजपा नेता की मां का गला दबाकर लूट, बाइक छोड़ भागा लेकिन ऐसे पकड़ा गया

संक्षेप:

यूपी में कानपुर के फजलगंज में गुरुवार सुबह करीब सात बजे घर में घुसकर भाजपा नेता की मां से लूट हो गई। युवक ने 85 साल की वृद्धा का गला दबाकर 73 हजार रुपये छीन लिए। घर से भागते समय पड़ोसियों ने देखकर शोर मचाया तो वह अपनी स्पोर्ट्स बाइक छोड़कर फरार हो गया।

Jan 10, 2026 12:55 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, कानपुर
यूपी में कानपुर के फजलगंज में गुरुवार सुबह करीब सात बजे घर में घुसकर भाजपा नेता की मां से लूट हो गई। युवक ने 85 साल की वृद्धा का गला दबाकर 73 हजार रुपये छीन लिए। घर से भागते समय पड़ोसियों ने देखकर शोर मचाया तो वह अपनी स्पोर्ट्स बाइक छोड़कर फरार हो गया। दो घंटे बाद वह बाइक लेने पहुंचा तो इलाकाई लोगों ने उसे पीटकर पुलिस को सौंप दिया। वृद्धा के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।

प्रतापगंज गड़रियन पुरवा निवासी जितेंद्र वाल्मीकि गुरुनानक मोटर मार्केट फजलगंज में प्राइवेट नौकरी करते हैं। वह भाजपा लाजपत नगर मंडल के मीडिया प्रभारी भी हैं। उन्होंने बताया कि परिवार में पत्नी सुनीता व उनकी वृद्ध मां रमाबाई (85) हैं, जो नगर निगम से सफाई कर्मचारी पद से रिटायर हैं। जितेंद्र के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 7 बजे मां घर के बाहर वाले कमरे में सो रहीं थी।

उसी समय एक युवक घर से 50 कदम की दूरी पर स्पोर्ट्स बाइक खड़ी करके घर में घुसा और मां का गला दबा दिया। इससे वह बेसुध हो गईं और गिर पड़ीं। इसके बाद पर्स में रखे 73 हजार रुपये लेकर भागने लगा। तभी पड़ोस में रहने वाले संजय पाल ने उसे कर शोर मचाया। पीछा करने पर वह बाइक छोड़कर फरार हो गया।

इलाकाई लोगों ने उसकी बाइक में ताला लगा दिया। करीब दो घंटे बाद वह बाइक लेने पहुंचा तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। उससे लूटी गई रकम भी बरामद हो गई। फजलगंज थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आरोपी सीसामऊ निवासी पीयूष है। सीसीटीवी फुटेज में वही आते-जाते दिखाई दिया है।

पूर्व महिला दरोगा से लूट का खुलासा नहीं

रावतपुर के केशवपुरम में पूर्व महिला दरोगा से गुरुवार को दिनदहाड़े चेन लूट हो गई थी। मिर्जापुर जेल में तैनात डिप्टी जेलर ज्ञानेश कुमार दुबे की सीबीसीआईडी से रिटायर दरोगा पत्नी मंजू लता बच्चों के साथ केशवपुरम में रहती हैं। दोपहर को घर के बाहर धूप में खड़ी थीं। तभी लूट हो गई थी। अभी खुलासा नहीं हो सका है।

