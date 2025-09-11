UP Kanpur Bike Accident collide with School bus overturned children injured two dead कानपुर में बाइक से टक्कर के बाद स्कूल बस पलटी, पिता-पुत्र की मौत, कई बच्चे घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kanpur Bike Accident collide with School bus overturned children injured two dead

कानपुर में बाइक से टक्कर के बाद स्कूल बस पलटी, पिता-पुत्र की मौत, कई बच्चे घायल

कानपुर में साढ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहानाबाद मार्ग पर गोपालपुर के पास स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में कई बच्चों के घायल होने की सूचना है। वहीं, हादसे में पिता और पुत्र की मौत की जानकारी भी है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुरThu, 11 Sep 2025 11:58 AM
share Share
Follow Us on
कानपुर में बाइक से टक्कर के बाद स्कूल बस पलटी, पिता-पुत्र की मौत, कई बच्चे घायल

यूपी में भीषण सड़क हादसे में दो की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कानपुर के घाटमपुर में साढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास गुरुवार सुबह प्राइवेट स्कूली बस की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित बस खंती में पलट गई। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय बस में करीब सत्तर से अधिक बच्चे सवार थे। हादसा देख दौड़े ग्रामीणों ने घण्टों प्रयास के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

स्कूली बच्चे मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। घटना के बाद नाराज लोगों ने पिता पुत्र के शव रखकर रमईपुर-जहानाबाद मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। गोपालपुर गांव के एक प्राइवेट स्कूल की बस तिवारीपुर, साढ़, दौलतपुर आदि गांवों से करीब 70 स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी, अभी बस बंबी के पास पहुंची थी तभी सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मारते हुए खंती में पलट गई।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज में बाढ़ से राहत का इंतजार, शाहजहांपुर में पानी उतरने से हाईवे खुला

हादसे में बाइक सवार पालपुर गांव निवासी 60 वर्षीय मुन्ना की मौत हो गई। जबकि, बाइक चला रहा उनका 25 वर्षीय बेटा राजू व बेटी 20 साल की प्रियंका घायल हो गई। राजू को अस्पताल भेजा गया लेकिन उसकी भी मौत हो गई। पानी भरी खंती में गिरी बस में सवार बच्चों को चीख पुकार मची तो ग्रामीणों ने मशक्कत करके एक-एक बच्चे को बाहर निकालना शुरु किया।

मौके पर पुलिस भी पहुंची और करीब पौन घण्टे में सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। पिता-पुत्र की मौत के बाद नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने जाम लगा हंगामा शुरु कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि इन डग्गामार बसों में मानक से कई गुना अधिक बच्चों को स्कूल लाया जाता है और इनके चालक बेहद लापरवाही से वाहन चलाते हैं। साढ़ इंस्पेक्टर अवनीश कुमार ने नाराज लोगों को समझाने का प्रयास शुरु किया लेकिन लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।

Kanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |