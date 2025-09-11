कानपुर में बाइक से टक्कर के बाद स्कूल बस पलटी, पिता-पुत्र की मौत, कई बच्चे घायल

कानपुर में साढ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहानाबाद मार्ग पर गोपालपुर के पास स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में कई बच्चों के घायल होने की सूचना है। वहीं, हादसे में पिता और पुत्र की मौत की जानकारी भी है।

यूपी में भीषण सड़क हादसे में दो की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कानपुर के घाटमपुर में साढ़ थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास गुरुवार सुबह प्राइवेट स्कूली बस की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित बस खंती में पलट गई। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय बस में करीब सत्तर से अधिक बच्चे सवार थे। हादसा देख दौड़े ग्रामीणों ने घण्टों प्रयास के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

स्कूली बच्चे मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। घटना के बाद नाराज लोगों ने पिता पुत्र के शव रखकर रमईपुर-जहानाबाद मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। गोपालपुर गांव के एक प्राइवेट स्कूल की बस तिवारीपुर, साढ़, दौलतपुर आदि गांवों से करीब 70 स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी, अभी बस बंबी के पास पहुंची थी तभी सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मारते हुए खंती में पलट गई।

हादसे में बाइक सवार पालपुर गांव निवासी 60 वर्षीय मुन्ना की मौत हो गई। जबकि, बाइक चला रहा उनका 25 वर्षीय बेटा राजू व बेटी 20 साल की प्रियंका घायल हो गई। राजू को अस्पताल भेजा गया लेकिन उसकी भी मौत हो गई। पानी भरी खंती में गिरी बस में सवार बच्चों को चीख पुकार मची तो ग्रामीणों ने मशक्कत करके एक-एक बच्चे को बाहर निकालना शुरु किया।