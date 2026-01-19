लखनऊ-दिल्ली जैसा होगा यूपी के इस एयरपोर्ट का नया टर्मिनल; मॉल, लाउंज समेत कई सुविधाएं

संक्षेप: यूपी के कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लखनऊ-दिल्ली की तरह होगा। एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल, लाउंज और अन्य कई यात्री सुविधाएं प्रस्तावित की गई है। केडीए एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन मुहैया कराएगा।

यूपी के चकेरी में बने कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को अब लखनऊ अमौसी की तरह विकसित कराने का खाका तैयार हुआ है। एय़रपोर्ट अथॉरिटी ने इसके विस्तार के लिए 100 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें दिल्ली एयरपोर्ट की तरह शॉपिंग मॉल, लाउंज और अन्य कई यात्री सुविधाएं प्रस्तावित की गई है। केडीए एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन मुहैया कराएगा। हवाई अड्डा सलाहकार समिति के चेयरमैन एवं सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने इसके विस्तार के लिए पिछली बैठक में मुद्दा रखा था। इसके तहत ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों ने बताया कि जमीन अधिग्रहण करने का काम शुरू होते ही विस्तार की डिजाइन बनने लगेगी। यह तय है कि यह हवाई अड्डा यूपी के अन्य हवाई अड्डों से बेहतर होगा। सुरक्षा से लेकर यात्री सुविधाओं के वह सभी संसाधन मौजूद होंगे जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर होते हैं। इसके अलावा कानपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद यहां पर सुविधाएं बढ़ेंगी तो फ्लाइटें भी बढ़ेंगी।

विदेशों की भी उड़ान भरेंगी कनेक्टिंग फ्लाइटें कानपुर। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों ने बताया कि कानपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद यहां से विदेशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइटें भी शुरू होंगी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाले शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली को सीधी फ्लाइटें शुरू होने का रास्ता सुगम हो जाएगा।

पांच एकड़ में सीआईएसएफ के आवास, दफ्तर विस्तार होने के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निवास औऱ स्थायी दफ्तर भी विस्तार के बाद प्रस्तावित है। पूर्व में बनाए गए प्रस्ताव के तहत इसके लिए मांगी गई जमीन में से 5 एकड़ इसके लिए रिजर्व की जाएगी। इसमें सीआईएसएफ के बच्चों की पढ़ाई को प्राइमरी स्तर का स्कूल भी प्रस्तावित किया गया है।

बेंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई की ही फ्लाइटें मौजूदा में कानपुर से अभी बेंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई की ही फ्लाइटें उड़ती है। दिल्ली और मुंबई की फ्लाइटें तो रोज हैं,जबकि हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइटें सप्ताह में तीन या चार दिन ही है। बेंगलुरू फ्लाइट तो बीते शुक्रवार से ही सप्ताह में तीन दिन को हो गई है।