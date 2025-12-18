अधिवक्ता आशीष शुक्ला को एसटीएफ ने नैनीताल से धरा, फर्जी मार्कशीट से हासिल की कानून की डिग्री

संक्षेप: फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर वकालत करने के आरोपों में फरार यूपी के कानपुर का 25 हजार के इनामी अधिवक्ता आशीष शुक्ला को एसटीएफ ने नैनीताल से उठा लिया। बुधवार को उसे गिरफ्तार करने के बाद कानपुर लाया जा रहा है।

बार एसो. के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने अधिवक्ता आशीष के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उन्होंने फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर विधि स्नातक की डिग्री हासिल की है। पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना से संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मुकदमे में आशीष को इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत मिली थी कि यदि आवेदक को मूल शैक्षणिक दस्तावेज पेश करने के लिए तलब किया जाता है या नोटिस दिया जाता है तो वह सभी प्रमाण पत्र विवेचक को दिखाएगा।

आशीष ने अग्रिम जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। इसी के चलते जिला जज ने उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। 21 नवंबर को पुलिस के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट ने आशीष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के मुताबिक आशीष लोकेशन नैनीताल में मिली थी। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

एक सप्ताह से नैनीताल में छिपा बैठा था आशीष फर्जी मार्कशीट से कानून की डिग्री हासिल करने के मामले में आरोपी अधिवक्ता आशीष को नैनीताल के एक रिसॉर्ट के बाहर से एसटीएफ ने पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक वह पिछले एक सप्ताह से यहां छिपकर रह रहा था। इससे पहले उसकी लोकेशन दिल्ली और नोएडा में भी मिली थी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल गया।

फर्जी मार्कशीट से कानून की डिग्री लेने के मामले में कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से 21 नवंबर 2025 को अधिवक्ता आशीष शुक्ला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लिया था। पुलिस इसके बाद से लगातार उसे ढूंढ रही थी। आशीष फोन बंद करके फरार हो गया था। जिसके बाद मामला एसटीएफ को सौंपा गया। एसटीएफ ने लोकेशन निकाली तो पूर्व में प्रयागराज, दिल्ली, नोएडा और फिर नैनीताल में लोकेशन मिली।

सूत्रों के मुताबिक आशीष नैनीताल में एक रिसॉर्ट में पिछले एक सप्ताह से रुका था। लोकेशन मिलने पर एसटीएफ वहां पहुंची और शिनाख्त की। इसी बीच रिसॉर्ट से वह दुपहिया वाहन लेकर बाहर निकला तो एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। एसटीएफ गुरुवार को उसे लेकर कानपुर पहुंच सकती है। बता दें भूपेश अवस्थी ने एक वीडियो वायरल कर आशीष की जवाहर विद्या समिति पर पार्क पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए सीएम से गुहार लगाई गई थी जिसके बाद आशीष ने भी अखिलेश दुबे और भूपेश पर पार्क पर कब्जा करने का आरोप लगाया था।

सर्वेश और भूपेश की तलाश में भी छापे वक्फ संपत्ति मामले में फरार चल रहे चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे के भाई सर्वेश दुबे और एक महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जनपदों में छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही प्रज्ञा त्रिवेदी के मामले में आरोपी भूपेश अवस्थी को लेकर भी छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इनकी लखनऊ, वृंदावन, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में लोकेशन मिली है। सर्वेश ग्रेटर नोएडा में एक बिल्डर के घर पर रह रहा था। गुड़गांव में भी उसकी लोकेशन मिली थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह निकल गया। सूत्र बताते हैं कि यह लोग मोबाइल बंद करके फरार हैं। एक जगह ठहर नहीं रहे हैं बल्कि लगातार ठिकाने बदल रहे हैं।