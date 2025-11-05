60 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग संग किया गंदा काम, टॉफी के बहाने बुलाकर कई बार की अश्लीलता

संक्षेप: यूपी में कानपुर के सचेंडी में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने मानसिक रूप से मंदित 14 वर्षीय किशोरी के साथ अश्लीलता की। उसने कई बार लड़की को अपने पास बहाने से बुलाया और उसके साथ अश्लीलता की। इसके बाद किशोरी घर में गुमसुम और डरी-सहमी से रहने लगी।

यूपी में कानपुर के सचेंडी में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने मानसिक रूप से मंदित 14 वर्षीय किशोरी के साथ अश्लीलता की। उसने कई बार लड़की को अपने पास बहाने से बुलाया और उसके साथ अश्लीलता की। इसके बाद किशोरी घर में गुमसुम और डरी-सहमी से रहने लगी। किशोरी को गुमसुम देख उसकी मामी ने पूरी बात पूछी तो उसने आपबीती बताई। इस पर पुलिस को सूचना दी गई।

बताया जा रहा है कि मामले में मामा की तहरीर पर बुजुर्ग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे रसूलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी का मेडिकल कराया जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए सचेंडी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी अपने मामा-मामी के साथ रहती है। लड़की मानसिक रूप से मंदित है। वहीं, कुछ दूरी पर रहने वाले एक परिवार के घर रसूलाबाद निवासी 60 वर्षीय किरन मंडल दीपावली पर अपनी बेटी के घर आया हुआ था।

इधर बीते कुछ दिनों से किशोरी को गुमसुम देख मामी ने उससे पूछताछ की। पीड़िता ने बताया कि किरन मंडल टॉफी व रुपये देने के बहाने अपने घर बुलाते और गलत काम करते थे। आरोपी ने लड़की के साथ कई बार ऐसा किया है। इस पर किशोरी के मामा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लड़की के मामा की तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली है।