UP Kannauj Woman Stole from house worth 25 lakh rupees on advice of her history sheeter friend अपने ही घर में महिला ने की 25 लाख की चोरी, हिस्ट्रीशीटर दोस्त की सलाह पर रची ये कहानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Kannauj Woman Stole from house worth 25 lakh rupees on advice of her history sheeter friend

अपने ही घर में महिला ने की 25 लाख की चोरी, हिस्ट्रीशीटर दोस्त की सलाह पर रची ये कहानी

यूपी के कन्नौज में शुक्रवार सुबह महिला को स्प्रे डालकर घर 25 लाख की चोरी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया। शिक्षक की पत्नी ने अपने हिस्ट्रीशीटर दोस्त की सलाह पर खुद ही अपने घर में चोरी की और मामले को घुमाने के लिए स्प्रे वाली कहानी गढ़ दी।

Srishti Kunj संवाददाता, कन्नौजSun, 7 Sep 2025 11:37 AM
share Share
Follow Us on
अपने ही घर में महिला ने की 25 लाख की चोरी, हिस्ट्रीशीटर दोस्त की सलाह पर रची ये कहानी

यूपी के कन्नौज में शुक्रवार सुबह महिला को स्प्रे डालकर घर 25 लाख की चोरी की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने शनिवार को खुलासा किया। शिक्षक की पत्नी ने अपने हिस्ट्रीशीटर दोस्त की सलाह पर खुद ही अपने घर में चोरी की और मामले को घुमाने के लिए स्प्रे वाली कहानी गढ़ दी। अब महिला ने सच्चाई कबूल कर ली है और उसके पास से नगदी और जेवर भी बरामद हो गए हैं।

सौरिख कस्बे के गांधी नगर मोहल्ले में रहले वाले प्रशांत कुमार उर्फ रामलखन यादव प्रशांत कुमार सुबह साढ़े छह बजे किसी कार्यवश अगौस इंदरगढ़ गए थे। उनका 15 वर्षीय बेटा स्कूल गया था, जबकि 12 वर्षीय बेटी सौम्या घर के कमरे में सो रही थी। इसी दौरान, सुबह करीब साढ़े सात बजे, उनकी पत्नी शीला ने उनको पड़ाेसी के मोबाइल से फोन किया और बताया कि दो अज्ञात लोग गेट खटखटाकर घर में घुसे और उनके चेहरे पर नशीला स्प्रे मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गईं। होश आने पर उन्होंने घर से जेवर और नगदी गायब पाई। दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया।

ये भी पढ़ें:बाढ़ की आफत के बीच मगरमच्छ का आतंक, चंबल नदी में किशोर को खींच ले गया

मौके पर एसपी सहित पुलिस फोर्स पहुंच गया। डाग स्क्वायड और फील्ड यूनिट ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो किसी संदिग्ध गतिविधि के प्रमाण नहीं मिले। इससे पुलिस को पहले ही घटना पर संदेह हुआ। जब महिला से गहराई से पूछताछ की गई तो वह बेहोशी का नाटक करने लगी, लेकिन सख्ती से सवाल-जवाब करने पर सच्चाई सामने आ गई। शीला ने कबूल किया कि चोरी की कहानी झूठी थी और उसने खुद ही अपने गहने और नगदी किचन में एक डिब्बे में छिपा दी थी।

पूछताछ में उसने बताया कि उसका संपर्क मैनपुरी जिले के एक हिस्ट्रीशीटर से है, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसी ने इस झूठी चोरी की योजना बनाने में उसकी मदद की थी। महिला पहले भी उस व्यक्ति को पति की चेन और अंगूठियां दे चुकी थी और डर रही थी कि पति पूछेंगे तो क्या जवाब देगी, इसी कारण उसने यह साजिश रची। इतना ही नहीं, उसने पति को पड़ोसी के फोन से सूचना दिलवाकर पूरी घटना को असली दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने जब उससे सच उगलवाया तो उसने गहने और नकदी भी बरामद करवा दिए। पुलिस महिला के खिलाफ फर्जी सूचना देने, फर्जी सबूत तैयार करने और गुमराह करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई कर रही है।

फर्जी वारदात की सूचना देने से पहले दस बार की बात

वारदात की फर्जी सूचना देने से पहले महिला ने अपने हिस्ट्रीशीटर मित्र से दस बार फोन पर बात की थी। इसके बाद उसने जब पड़ोसी से पति को फोन कराया तो बताया कि उसके मोबाइल का पैटर्न लाक नहीं खुल रहा है। इस वारदात से पुलिस को पहले ही शक हो गया था जब आसपास के सीसीटीवी में कोई संदिग्ध या गतिविधि नहीं दिखी। पुलिस ने उसका फोन जांचा तो कहानी में और संदेह बढ़ा। इसके बाद जब महिला से पूछताछ की गई तो वह बेहोशी का नाटक कर रही थी। इस सबके बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया।

Kannauj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |