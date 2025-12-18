Hindustan Hindi News
सड़क के किनारे मिली महिला की जली हुई लाश, हत्या कर पहचान छिपाने को फूंक डाला शव

यूपी में कन्नौज के निगोह गांव जाने वाली सर्विस रोड के किनारे बुधवार को एक महिला का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिर्फ एक पैर ही सुरक्षित बचा था बाकि पूरा शरीर जला दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो पहचान छिपाने के लिए महिला की हत्या कर शव फूंका गया है।

Dec 18, 2025 09:37 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, कन्नौज
यूपी में कन्नौज के निगोह गांव जाने वाली सर्विस रोड के किनारे बुधवार को एक महिला का जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिर्फ एक पैर ही सुरक्षित बचा था बाकि पूरा शरीर जला दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो पहचान छिपाने के लिए महिला की हत्या कर शव फूंका गया है। मौका-ए-वारदात पर पहुंचे पुलिस कप्तान ने जांच-पड़ताल की है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने साक्ष्य जुटाए हैं।

बुधवार सुबह सर्विस रोड से होकर ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। खंती में एक महिला का जला शव देख होश उड़ गए। सूचना गांववालों को हुई तो भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को फूंका गया है। सिर्फ एक पैर ही शेष बचा है बाकि पूरी शरीर राख में तब्दील हो गया। पहचान नहीं हो पाई।

जानकारी मिलते ही सीओ सुरेश कुमार मलिक, कोतवाल विष्णुकांत तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसपी विनोद कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस कप्तान ने बताया कि फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड व एसओजी टीम को तफ्तीश में लगाया गया है। महिला की पहचान के लिए आसपास के सभी थानों को अलर्ट भेजा गया है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

घने कोहरे के चलते समय से नहीं पता चली वारदात

दो दिन से कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा छा रहा है। यही कारण रहा कि हत्यारे ने महिला के शव को सड़क के किनारे खंदी में जला दिया, लेकिन लोगों को जानकारी तक नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि निश्चित तौर पर यह घटना रात में सुबह के पहर हुई है।

सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकालने में जुटी पुलिस: जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया उससे पुलिस के लिए महिला के हत्यारों तक पहुंचना आसान काम नहीं है। पुलिस हर दृष्टिकोण से मामले की तह तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है। अब पुलिस आस पड़ोस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में लग गई है। ताकि फुटेज के आधार पर मामले की तह तक पहुंचा जा सके।

शव के पास पड़ी थी गुलाबी रंग की लेडीज चप्पल: जिस स्थान पर महिला के शव को जलाया गया है, उस स्थान के पास में ही एक गुलाबी रंग की लेडीज चप्पल भी पड़ी थी। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि महिला का जहां पूरा शरीर जल गया। वहीं उसके एक पैर का निचला हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। एक चांदी की अंगूठी भी मिली है। इन सभी के माध्यम से शिनाख्त के प्रयास किए गए। वहीं क्षेत्र में हड़कंप मचा है।

आस पड़ोस थानों से किया जा रहा है संपर्क

कोतवाल विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि शव की शिनाख्त के लिए अब आस पड़ोस के थानों से भी संपर्क किया जा रहा है। उन्हें मामले की सूचना भेज दी गई है, ताकि उनके यहां से यदि कोई महिला या कोई युवती लापता हो, तो वह लोग आकर के शिनाख्त कर सकें।

कुछ दूरी पर डेरा डाले थे आधा दर्जन भेड़ पालक

जिस जगह एक महिला का शव जला हुआ बरामद हुआ है। उससे कुछ दूरी पर करीब आधा दर्जन भेड़ पालक अपना डेरा डाले हुए थे। यह जानकारी होते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मैनपुरी जनपद के भवानीपुर के रहने वाले 6 भेड़ पालकों से भी काफी देर तक पूछताछ की। भेड़ पालकों ने बताया कि वह लोग पैदल ही अपनी भेड़ों को चराते हुए यहां तक पहुंचे थे। उन्हें इस तरह की ऐसी कोई घटना की जानकारी नहीं है।

