यूपी में एक और निक्की की ससुराल में हत्या, बच्ची ने खोला शादी के 8 महीने बाद ही मर्डर का राज

यूपी के कन्नौज में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के रणवीर पुर गांव में देर रात एक महिला की गोली मार का हत्या कर दी गई मामले को पारिवारिक विवाद को लूट और हत्या में तब्दील करने की कहानी बनाकर परिजनों ने पुलिस और मृतका के परिजनों को सूचना दी। हत्याभियुक्त की नाबालिग बेटी ने पूछताछ में घटना के रहस्य का राज खोल दिया। पुलिस ने पति, जेठ और ननद को हिरासत में ले लिया है मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार कोतवाली की प्रेमपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रनवीरपुर में देर रात करीब 10 बजे चोरों द्वारा घर में घुसकर एक महिला को गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में डायल 112 को सूचना दी गई।सूचना पर क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार व कोतवाल विष्णु कांत तिवारी पुलिस फोर्स के साथ तत्काल मौके पर पंहुचे। मृतका निक्की (23) पत्नी कृष्णकान्त शाक्य का शव घर के अंदर कमरे में दरवाजे पर पडा था तथा कमरे की अलमारी खुली हुई थी। कपडे अस्त व्यस्त पड़े थे। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्कवाड को बुलाकर साक्ष्य संकलित किये गये। एसपी विनोद कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतका निक्की की शादी दिसम्बर 2024 में कृष्णकांत शाक्य के साथ हुई थी।

मृतका के पति कृष्णकांत शाक्य तीन भाई व दो बहनें हैं। घटना के समय घर पर कृष्णकांत शाक्य, जेठ प्रवीण, मृतिका की ननद रानी, मृतिका की जेठानी के 2 छोटे बच्चे मौजूद थे। प्रवीण की पत्नी शिवानी छिबरामऊ मे अपनी सास माया (60) की तबियत खराब होने के कारण एक प्राइवेट हॉस्पीटल में थे। घर में रखे पैसे और जेवरात को चैक किया गया, तो पैसे और जेवरात अलमारी से अलग अन्य जगह पर घर में ही सही सलामत मिले। किसी प्रकार की कोई चोरी की घटना नहीं हुई।

घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर मृतका के पति कृष्णकांत और जेठ प्रवीण कुमार से सख्ती से पूछताछ की गई, तो दोनों ने घटना को स्वीकार करते हुए आपसी लडाई झगडे में प्रवीण द्वारा मृतका को गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की गई। वास्तविक घटना को छिपाने के लिए अलमारी और कमरे का समान फैलाने तथा आभूषण, पैसे घर के अंदर छिपा देने की बात स्वीकार की तथा पूरी प्लानिंग करने के बाद घटना की सूचना करीब 22.09 बजे दी।