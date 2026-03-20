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खेलते हुए विवाद के बाद नाबालिग ने दोस्त की गर्दन चाकू से रेती, अस्पताल में मौत

Mar 20, 2026 01:34 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, कन्नौज
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यूपी के कन्नौज में खेलते वक्त एक नाबालिग के सिर पर न जानें कौन सा खून सवार हुआ कि उसने अपने साथी की गर्दन चाकू से रेत डाली। बहसार गांव में बुधवार शाम हुई घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

खेलते हुए विवाद के बाद नाबालिग ने दोस्त की गर्दन चाकू से रेती, अस्पताल में मौत

यूपी के कन्नौज में खेलते वक्त एक नाबालिग के सिर पर न जानें कौन सा खून सवार हुआ कि उसने अपने साथी की गर्दन चाकू से रेत डाली। बहसार गांव में बुधवार शाम हुई घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। परिजन बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गए, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पिता की तहरीर पर नाबालिग और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

बहसार निवासी शानू ने बताया कि उनका 12 साल का बेटा असद घर के सामने बुधवार शाम दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान 14 वर्षीय साथी ने असद की गर्दन पर चाकू से हमला बोल दिया। वह घर की तरफ भागा और दरवाजे पर पहुंचते ही गिर पड़ा। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां से उसे कानपुर हैलट भेज दिया गया। गुरुवार को असद की मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पता चला है कि एक महीने पहले दोनों बच्चों में लेजर लाइट को लेकर विवाद हुआ था। संभवत: इसी रंजिश में वारदात हुई है।

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हत्या कर हाथ बांधे और खेत में फेंक दिया शव

उन्नाव में अजगैन के चमरौली गांव में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर गेहूं के खेत में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान गांव के ही 30 वर्षीय ट्रक चालक के रूप में हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक टीम के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

घटनास्थल का मंजर दिल दहला देने वाला था। श्रीकांत उर्फ जंगली का शव खेत में औंधे मुंह पड़ा मिला, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। सिर पर गहरे घाव के निशान इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि हत्यारों ने बेदर्दी से वारदात को अंजाम दिया है। मृतक की मां सुंदारा का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने चीख-चीखकर आरोप लगाया कि उनके लाडले की गला दबा हत्या की गई है।

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शादी के 10 साल बाद खूनी अंत

हैरत की बात यह है कि श्रीकांत पिछले दो दिनों से लापता था, लेकिन परिजनों ने पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। करीब 10 साल पहले गांव की ही सुखराना से प्रेम विवाह करने वाले श्रीकांत का अपनी पत्नी से तीन दिन पहले विवाद हुआ था। गुरुवार को जब उसकी पत्नी ही खेत की ओर गई तो उसने ही सबसे पहले पति की लाश देखी। इसे वह बेहोश हो गई।

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करीबी के शामिल होने की आशंका

गांव की गलियों में दबी जुबान से चर्चा है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई करीबी ही शामिल है। ड्राइवर होने के कारण श्रीकांत अक्सर घर से बाहर रहता था और गांव में उसकी किसी से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने हाथ बांधकर उसे बेमौत मार डाला।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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