खेलते हुए विवाद के बाद नाबालिग ने दोस्त की गर्दन चाकू से रेती, अस्पताल में मौत

यूपी के कन्नौज में खेलते वक्त एक नाबालिग के सिर पर न जानें कौन सा खून सवार हुआ कि उसने अपने साथी की गर्दन चाकू से रेत डाली। बहसार गांव में बुधवार शाम हुई घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

यूपी के कन्नौज में खेलते वक्त एक नाबालिग के सिर पर न जानें कौन सा खून सवार हुआ कि उसने अपने साथी की गर्दन चाकू से रेत डाली। बहसार गांव में बुधवार शाम हुई घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। परिजन बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गए, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पिता की तहरीर पर नाबालिग और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

बहसार निवासी शानू ने बताया कि उनका 12 साल का बेटा असद घर के सामने बुधवार शाम दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान 14 वर्षीय साथी ने असद की गर्दन पर चाकू से हमला बोल दिया। वह घर की तरफ भागा और दरवाजे पर पहुंचते ही गिर पड़ा। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां से उसे कानपुर हैलट भेज दिया गया। गुरुवार को असद की मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पता चला है कि एक महीने पहले दोनों बच्चों में लेजर लाइट को लेकर विवाद हुआ था। संभवत: इसी रंजिश में वारदात हुई है।

हत्या कर हाथ बांधे और खेत में फेंक दिया शव उन्नाव में अजगैन के चमरौली गांव में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर गेहूं के खेत में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान गांव के ही 30 वर्षीय ट्रक चालक के रूप में हुई है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक टीम के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

घटनास्थल का मंजर दिल दहला देने वाला था। श्रीकांत उर्फ जंगली का शव खेत में औंधे मुंह पड़ा मिला, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। सिर पर गहरे घाव के निशान इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि हत्यारों ने बेदर्दी से वारदात को अंजाम दिया है। मृतक की मां सुंदारा का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने चीख-चीखकर आरोप लगाया कि उनके लाडले की गला दबा हत्या की गई है।

शादी के 10 साल बाद खूनी अंत हैरत की बात यह है कि श्रीकांत पिछले दो दिनों से लापता था, लेकिन परिजनों ने पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। करीब 10 साल पहले गांव की ही सुखराना से प्रेम विवाह करने वाले श्रीकांत का अपनी पत्नी से तीन दिन पहले विवाद हुआ था। गुरुवार को जब उसकी पत्नी ही खेत की ओर गई तो उसने ही सबसे पहले पति की लाश देखी। इसे वह बेहोश हो गई।