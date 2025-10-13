लड़की संग भागे भाई की जानकारी लेने आई पुलिस के डर से नदी में कूदा दिव्यांग डूबा, तीन सस्पेंड

यूपी में एक लड़के ने पुलिस को आते देख नदी में छलांग लगा ली। अपनी जान बचाने के लिए इसके बाद लड़के ने पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। मामले में कार्रवाई करते हुए तीन को सस्पेंड किया गया है।

यूपी के कन्नौज में प्रेम-प्रसंग में युवती को ले गए बड़े भाई की तलाश में रविवार को खेत पहुंची पुलिस को देखकर छोटे दिव्यांग भाई ने काली नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश में लगे रहे, पर देर शाम तक पता नहीं चला। एसपी विनोद कुमार ने लापरवाही पर गुरसहायगंज कोतवाल प्रभारी आलोक दुबे, दरोगा हरीश कुमार और सिपाही रवींद्र को निलंबित कर दिया है।

ग्राम पंचायत तेरा रागी के मजरा देवीपुरवा निवासी कमलेश का बेटा कृष्ण पाल दो वर्ष पूर्व एक युवती को लेकर चला गया था। तब से वह फरार है। रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कृष्ण पाल गांव आया है। सूचना पर उपनिरीक्षक हरीश कुमार व आरक्षी रवींद्र खेत पर पहुंचे। कृष्ण का छोटा भाई 17 वर्षीय धर्मवीर पुलिस को देख झाड़ियों में छिप गया। पुलिस ने पीछा किया तो वह काली नदी में कूद गया।

हाथ जोड़ किशोर बचाने की गुहार लगाता रहा...पुलिस देखती रही पुलिस के डर से काली नदी में छलांग लगाने के बाद किशोर डूबने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि डूबते समय वह पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। देर शाम तक गोताखोर व एसडीआरएफ नदी में छात्र की तलाश में जुटे रहे। लेकिन छात्र का पता नहीं चल सका था।

छोटे भाई रामजी को साथ लेकर पुलिसकर्मी खेत पहुंचे तो पुलिस को आता देख धर्मवीर घबरा गया और भागते हुए काली नदी की ओर चला गया। पुलिस पीछे-पीछे दौड़ी, जिससे डरकर उसने नदी में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज बहाव के कारण धर्मवीर डूबने लगा और मदद की गुहार लगाता रहा। उसने पुलिसकर्मियों से हाथ जोड़कर जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन वे तमाशबीन बने रहे। जब वह पूरी तरह डूब गया तो पुलिसकर्मी वहां से चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर मदद करती या लोगों को सूचना देती, तो धर्मवीर को डूबने से बचाया जा सकता था।

ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप: देवीपुरवा गांव में रविवार को पुलिस कार्रवाई के दौरान एक दिव्यांग किशोर के नदी में डूबने के मामले में ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर मदद की जाती, तो धर्मवीर को डूबने से बचाया जा सकता था। उसका बड़ा भाई किशन पाल दो साल पहले एक लड़की को भगा ले गया था। जिसके चलते पुलिस अक्सर परिवार पर दबाव बनाती रही। रविवार सुबह जब पुलिस घर पहुंची और किशन नहीं मिला तो धर्मवीर को पकड़ने की कोशिश की गई। डर के चलते वह नदी की ओर भागा और तेज बहाव में डूब गया।