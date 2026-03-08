Hindustan Hindi News
बैंक अकाउंटेंट ने दंपति और मासूम बच्ची को एक महीने से बनाया बंधक, जमीन के लिए पकड़कर रखा

Mar 08, 2026 01:13 pm IST
यूपी के कल्याणपुर में बैंक अकाउंटेंट और उसके साथियों ने दो करोड़ की जमीन के लिए शाहजहांपुर निवासी दंपति और उनकी दो वर्षीय बेटी को एक माह तक बंधक बनाकर रखा। जानकारी होने पर परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी तो पुलिस ने शनिवार को मसवानपुर के एक फ्लैट से तीनों को छुड़वाया।

यूपी के कल्याणपुर में बैंक अकाउंटेंट और उसके साथियों ने दो करोड़ की जमीन के लिए शाहजहांपुर निवासी दंपति और उनकी दो वर्षीय बेटी को एक माह तक बंधक बनाकर रखा। जानकारी होने पर परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी तो पुलिस ने शनिवार को मसवानपुर के एक फ्लैट से तीनों को छुड़वाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है।

उन्नाव के बांगरमऊ के जगतनगर निवासी दिव्या गुप्ता की शादी शाहजहांपुर निवासी ओम गुप्ता से हुई थी। दोनों के दो वर्षीय बेटी अवनी है। दिव्या ने बताया कि माता-पिता की मौत के बाद मायके की 14 बीघा जमीन पर उनका कब्जा है। डेढ़ वर्ष पहले उनके मिलने वाले कारोबारी ने जमीन बेचने के लिए कानपुर के कल्याणपुर निवासी प्रापर्टी डीलर एवं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के एकाउंटेंट दीपक गंगवार से मुलाकात कराई। प्रापर्टी डीलर ने जमीन की कीमत 71 लाख रुपये तय कर एक लाख बयाना देकर एग्रीमेंट करा लिया।

दिव्या ने आरोप लगाया कि दीपक ने जमीन संबंधित काम बताकर पांच फरवरी को उन्हें परिवार समेत विजय नगर बुलाया। पांच कारों से आए प्रापर्टी डीलर और उसके गुर्गों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया और किसी होटल ले गए। इतनी कम कीमत में बैनामा से इंकार करने पर पति और बेटी को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मसवानपुर में एक फ्लैट किराए पर लेकर बंधक बना लिया। एसीपी कल्याणपुर ने बताया, प्राथमिक जांच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की बात सामने आई है।

तहसील में मां-बेटियों ने साइंटिस्ट को एक मिनट में मारीं 50 जूतियां

यूपी में कानपुर के घाटमपुर में तहसील परिसर का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कार में बैठे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में सीनियर साइंटिस्ट को मां-बेटियां बुरी तरह से पीटती नजर आ रही हैं। इसके बाद कार से खींचकर मां-बेटियों ने करीब एक मिनट में साइंटिस्ट को 50 जूतियां मारीं। लोग ‘इसे बचाओ, इसे बचाओ कहते तो सुनाई दे रहे लेकिन कोई पास नहीं जा रहा था। बाद में बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस के सामने भी साइंटिस्ट को तीनों पीटती रहीं। बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाकर मौके से ले जाया गया। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दोनों पक्ष जमीन के विवाद में तारीख पर कोर्ट पहुंचे थे। महिला ने साइंटिस्ट पर दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज कराया था लेकिन साक्ष्यों के अभाव में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है।

बर्रा दो निवासी संतोष कुरील ने बताया कि वह फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में सीनियर साइंटिस्ट पद पर झांसी में तैनात हैं। उनके रिश्तेदार कैलाश की चंवर गांव की जमीन को रेउना क्षेत्र के एक गांव निवासी रेलकर्मी ने धोखाधड़ी से खरीदी थी। आरोप है कि रेलवेकर्मी ने एग्रीमेंट कराने के नाम पर धोखे से बैनामा करा लिया था और इसके बाद दाखिल-खारिज भी करा लिया था। इस पर उन्होंने पैरवी करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पहली बार मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई तो अधिकारियों के आदेश पर पुनः विवेचना शुरू हुई।

इसकी तारीख शनिवार को घाटमपुर सिविल कोर्ट (जूनियर डिवीजन) में थी। यहां रेलवेकर्मी की पत्नी और बेटियां आईं थीं। संतोष का आरोप है कि पहले मां-बेटियों ने वकील के चैंबर में घुसकर उसे धमकाया। उन्होंने तहसील दिवस में शिकायत भी की। इसके बाद कार में बैठते ही मां-बेटियों ने उन्हें पीट दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला ने साइंटिस्ट पर गालीगलौज का आरोप लगाया। कहा कि समझौते के नाम पर उसने चार लाख रुपये ले लिए और धमकाकर दुष्कर्म भी करता रहा। इस कारण उससे मारपीट की। घाटमपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि संतोष ने तहरीर दी है। जांच पड़ताल कर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

