यूपी कल का मौसम 28 मई: भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी-बारिश का अलर्ट; गिर सकते हैं ओले

UP Kal Ka Mausam : मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार की शाम या रात से पूरे यूपी में तेज आंधी आ सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। साथ में बारिश के कारण 29 मई से पूरे प्रदेश को लू से पूरी तरह राहत मिल जाएगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। वहीं बुधवार को राज्य के कई जिलों में तपिश ने परेशान किया।

UP Kal Ka Mausam : अगले दो दिन तपिश से झुलस रहे उत्तर प्रदेश को राहत दे सकते हैं। दो अलग तरह के मौसम सिस्टम आपस में टकरा रहे हैं, जिसके कारण भीषण लू खत्म होगी और तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार बावजूद इसके बुंदेलखंड और प्रयागराज में पश्चिम की ओर से आ रही गर्म पछुआ गुरुवार तक तपिश बनाए रखेगी। वहीं अन्य जिलों में आंधी-बारिश कहर बरपाएगी, हालांकि इससे तापमान में बड़ी गिरावट होगी।

अमौसी स्थित आईएमडी लखनऊ के अनुसार गुरुवार की शाम या रात से पूरे प्रदेश में तेज आंधी आ सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। साथ में बारिश के कारण 29 मई से पूरे उत्तर प्रदेश को लू से पूरी तरह राहत मिल जाएगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। वहीं बुधवार को राज्य के कई जिलों में तपिश ने परेशान किया। बुंदेलखंड का बांदा जिला 47.4 डिग्री से बढ़कर 47.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक है। साथ ही देश में दूसरा सबसे तपने वाला जिला रहा। बांदा के बाद प्रयागराज में गर्मी का सबसे भीषण प्रकोप देखा गया, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़कर 46.4 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं, झांसी में 46.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

उरई में तापमान 45.6 डिग्री, जबकि कानपुर (आईएएफ) और हमीरपुर दोनों ही जगहों पर अधिकतम पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा, आगरा में 45.1 और फतेहगढ़ में 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फतेहगढ़ में न्यूनतम तापमान भी 30.0 डिग्री रहा, जिससे वहां रातें बेहद कष्टदायक बनी हुई हैं। सोनभद्र के चुर्क और फतेहपुर में अधिकतम तापमान 43.8, मेरठ में 43.2, मुरादाबाद में 42.3 डिग्री और इटावा व लखीमपुर खीरी में 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पूर्वी यूपी में नौतपा बेअसर वहीं, पूर्वी यूपी में नौतपा बेअसर हो गया है। बेहद गर्म दिन माने जाने वाले नौतपा में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को माना जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक सोमवार की रात में आए आंधी-तूफान का असर बुधवार को भी दिखा। विशेषज्ञों के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद से आसमान में गहरे बादल छा सकते हैं।

दरअसल, नौतपा में उत्तर भारत में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। यह नौ दिन बेहद गर्म दिन माने जाता है, लेकिन आंधी-बारिश के बाद लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान में गिरावट हुई। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं न्यूनतम तापमान में कुछ उछाल जरूर हुआ। इसके बावजूद बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा।

बुधवार को न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। बुधवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहे। बादलों की मौजूदगी की वजह से आसमान से आग बरसाने वाली सूरज की किरणें की तपिश कम रहीं। इस वजह से दिन के तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक नेपाल के पहाड़ों की तरफ से आ रही पूरवा की वजह से हवा में नमी बनी हुई है।