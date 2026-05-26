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यूपी कल का मौसम 27 मई: 48 घंटों में तेज तपिश से झुलस रहे जिलों में तूफानी हवा-बारिश का अलर्ट

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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up kal ka mausam 27 may: अब अगले 48 घंटों में तेज तपिश से झुलस रहे जिलों में तूफानी हवा के साथ कहर बरपा सकता है। इसके साथ ही आंधी-बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

यूपी कल का मौसम 27 मई: 48 घंटों में तेज तपिश से झुलस रहे जिलों में तूफानी हवा-बारिश का अलर्ट

UP K al ka mausam 27 may: मौसम के दो रंग यूपी में दिख रहे हैं। पूरब में आंधी-बारिश ने कहर बरपाया तो दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों में आसमान से आग बरस रही है। सीतापुर और गोंडा में सोमवार रात आफत बनकर आई आंधी के चलते हुए हादसों में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई। दोपहर में बुंदेलखंड का बांदा का परा 47 के पार चला गया। अब अगले 48 घंटों में तेज तपिश से झुलस रहे जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ तूफानी हवा के साथ कहर बरपा सकता है। इसके साथ ही आंधी-बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।

बीते 24 घंटों के दौरान गोरखपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आई आंधी से कई जगह पेड़ गिर गए। कई जिलों में कहर बरपा। कुछ जिलों में सौ की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें इस तूफान के कारण घंटों लेट हो गईं। ऐसे में यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ी।

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बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

दूसरी ओर मंगलवार को बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उरई में 45.8, झांसी में 45.5 और आगरा में 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मंगलवार को अमरोहा 45 डिग्री तापमान के साथ मंडल का सबसे गर्म जिला रहा, जबकि संभल में पारा 43.7 और मुरादाबाद-रामपुर में 41-42 डिग्री दर्ज किया गया।

प्रयागराज प्रदेश में चौथा सबसे गर्म जिला रहा

नौतपा के प्रभाव से सुबह सात बजे से ही सूरज के तीखे तेवर लोगों को झुलसा रहे हैं, जिससे दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता है। प्रयागराज प्रदेश में चौथा सबसे गर्म जिला रहा। सोमवार की रात का न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दो दिन बाद आठ डिग्री तक गिर सकता है पारा

मौसम की यह उठा पटक अजीब है। आईएमडी लखनऊ के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका असर यूपी में 28 मई से दिखने लगेगा। इस दौरान आंधी-बारिश से तापमान में 6 से 8 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इस विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश में व्यापक होगा।

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भीषण तपिश आंधी की वजह बनी

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था। इधर यूपी में भीषण तपिश की वजह से गर्म हवा तेजी से ऊपर उठने लगीं। उधर से आ रही नम और ठंडी पछुआ हवा से टकराव के कारण एक ट्रफ बना जिससे आंधी बारिश हुई।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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