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UP Weather: सावधान! यूपी के 16 जिलों में चलेगी हीट वेव, 11 और 12 को आंधी-बारिश का अलर्ट

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर/ गोरखपुर
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पिछले 48 घंटों से लगातार चल रही उत्तर पश्चिमी हवा के कारण मंगलवार को हीट वेव चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की वृद्धि भी संभावित है। प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 11-12 को नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। पूरे प्रदेश में फिर आंधी-पानी की संभावना है।

UP Weather: सावधान! यूपी के 16 जिलों में चलेगी हीट वेव, 11 और 12 को आंधी-बारिश का अलर्ट

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में मौसम के तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। घर से बाहर निकलते समय सावधान रहने की जरूरत है। मंगलवार को कानपुर समेत 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 12 जून को प्रदेश में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज रोशनी के कारण आगे (यूवी इंडेक्स)11 के पार जाने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अरब सागर और पश्चिम बंगाल से नमी लगातार आ रही है। मानसून भी महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। इससे भी नमी का प्रतिशत बढ़ रहा है। ऐसे में पूरे देश में मौसमी सिस्टम बन रहे हैं जिससे उथल-पुथल जारी है।

उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं चलने से सोमवार को मौसम शुष्क रहा। ऐसे में सोमवार को कानपुर में अधिकतम तापमान अब तक का सर्वाधिक 41.4 डिग्री पहुंच गया। गर्मी से शहरवासी बेहाल हो गए। न्यूनतम तापमान में मामूली कमी आई। पारा 27.2 से गिरकर 26.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन रात की गर्मी से भी कोई खास राहत नहीं मिली। वातावरण में अधिक तापमान के बावजूद नमी का प्रतिशत अधिक बना हुआ है। सोमवार को अधिकतम नमी 49 और न्यूनतम 34 फीसदी रही। ऐसे में लोगों को उमस का भी अहसास हुआ। दिनभर तेज लू चली। इसकी अधिकतम गति 14 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई। लू के इन थपेड़ों से लोग परेशान हुए। पिछले 48 घंटों से लगातार चल रही उत्तर पश्चिमी हवा के कारण मंगलवार को हीट वेव की संभावना है। अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री की वृद्धि भी संभावित है। प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है।

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मौसमी चक्रों में फिर हुआ बदलाव

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार मौसमी चक्रों में फिर बदलाव हुआ है। ऐसे में मंगलवार को हीट वेव के साथ आंधी-पानी का यलो अलर्ट घोषित किया गया है। बुधवार को भी प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट रहेगा। 11 और 12 को नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा जिससे पूरे प्रदेश में फिर आंधी-पानी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से उमस भरी गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे रोशनी बढ़ेगी और यूवी इंडेक्स 11 के पार जा सकता है जो स्किन और आंखों के लिए नुकसानदेह होता है। 09 से 12 के बीच भी यह इंडेक्स 11 के पार जा सकता है। यह धूप की तेजी से जुड़ा फैक्टर होता है। यदि तापमान के साथ नमी भी बढ़ती है तो वेट बल्ब टेंपरेचर के भी बढ़ने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अनुसार मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। हीट वेव की शुरुआत मंगलवार से हो सकती है। इससे तापमान में वृद्धि संभव है। 12 जून को हल्की बौछारें पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

गोरखपुर में दो मिमी हुई बारिश, चार डिग्री उछला रात का पारा

गोरखपुर में सोमवार को मौसम का अजब रंग दिखा। दोपहर में अचानक आसमान में गहरे काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ बादल कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरसे। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। हवाएं चलेंगी। कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।

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सोमवार को महानगर में ही अलग-अलग हिस्सों में मौसम का भिन्न रंग देखने को मिला। गोलघर में रिमझिम फुहारें गिरीं जबकि नंदानगर, सिंघड़िया, मोहद्दीपुर से लेकर बरगदवां तक हवा चलने के साथ कुछ देर तक बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश महानगर के उत्तर उत्तरी क्षेत्र में हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आसमान में बादलों की मौजूदगी से रात के न्यूनतम तापमान में जबरदस्त इजाफा हुआ। गर्म हवाएं ऊपरी वायुमंडल में शिफ्ट नहीं हो पाई। इस वजह से निचले वायुमंडल में गर्मी बढ़ रही है। सूर्यास्त के बाद तापमान में इजाफा हो रहा है।

बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ। रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम था। जबकि सोमवार को यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। सोमवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में आंशिक इजाफा हुआ। रविवार के मुकाबले सोमवार को करीब एक डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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