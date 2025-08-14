बेरहमी से हत्या! कुएं में पड़े दो बोरों में मिली महिला की लाश, एक में धड़ तो दूसरे में निकले हाथ-पैर

यूपी के झांसी में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी। टोडीफतेहपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम गांव किशोरपुरा स्थित खेत पर बने सूखे कुएं में दो बोरों में महिला की लाश मिली।

यूपी के झांसी में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी। टोडीफतेहपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर शाम गांव किशोरपुरा स्थित खेत पर बने सूखे कुएं में दो बोरों में महिला की लाश मिली। महिला का सिर और धड़ एक बोरे में था तो दूसरे में हाथ और पैर भरे गए थे। शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्ट्या पुलिस ने हत्या कर शव कुएं में फेंकने की आशंका जताई है।

जानकारी के अनुसार गांव किशोरपुरा निवासी विनोद पटेल बुधवार शाम अपने खेत मे लगी खड़ी फसल देखने गए थे। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचे तो तीखी दुर्गंध आने लगी। उन्होंने पास जाकर झांककर देखा तो सहम गए। कुएं में दो बोरियां पड़ी थीं। जिसमें कुछ बंधा दिखाई दिया। जिससे वह घबराकर शोर मचाने लगे। इसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। भीड़ से किसी ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। लोगों की मदद से बोरों को कुएं से बाहर निकाला गया।