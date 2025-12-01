Hindustan Hindi News
अस्पताल की मोर्चरी में रखा महिला का शव कुतरा हुआ मिला, लाश पर घूम रहे थे कॉकरोच

यूपी के झांसी में एक महिला का शव को रात में मॉर्चुरी में रखा गया और सुबह जब शव लेने पहुंचे तो कई अंग कुतरे हुए मिले। परिजनों ने सुबह शव देखा तो उनके होश उड़ गए। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

Mon, 1 Dec 2025 09:22 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
यूपी के झांसी में एक महिला का शव को रात में मॉर्चुरी में रखा गया और सुबह जब शव लेने पहुंचे तो कई अंग कुतरे हुए मिले। परिजनों ने सुबह शव देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने हंगामा कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें शांत करवाया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सचिन माहौर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने शव रखने के लिए कीमत भी अदा की थी। वहीं, शव लेने के समय परिजनों ने देखा की उसपर कॉकरोच रेंग रहे थे।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार झांसी मेडिकल कॉलेज के शवगृह के फ्रीजर में रखे 26 वर्षीय महिला के शव के कुछ हिस्से कुतरे हुए मिले। जब महिला का परिवार शव लेने आया तो खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि जिले के गुरसराय क्षेत्र के सिरबो गांव में अपने मायके में रहने वाली क्रांति देवी ने पति से विवाद के बाद गुरुवार को जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसे झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद उसका शव फ्रीजर में रखा गया।

इसके बाद महिला के भाई सक्षम पटेल ने कहा कि उन्होंने शव को सुरक्षित रखने के लिए 400 रुपये फीस जमा की थी। लेकिन जब वे अगले दिन शव लेने आए तो वे यह देखकर दंग रह गए कि शरीर के कुछ हिस्से, जिनमें आंखें, हाथ और कान शामिल थे, कुतरे हुए थे। शायद चूहों ने कुतरा हो। उन्होंने शरीर पर कॉकरोच भी रेंगते हुए देखे।

मामला तुरंत मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए। सीएमएस डॉ. सचिन माहौर ने कहा कि शव को फ्रीजर में रखा गया था, जो एयरटाइट है। मैं खुद उसका निरीक्षण करने गया था। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
