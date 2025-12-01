अस्पताल की मोर्चरी में रखा महिला का शव कुतरा हुआ मिला, लाश पर घूम रहे थे कॉकरोच

संक्षेप: यूपी के झांसी में एक महिला का शव को रात में मॉर्चुरी में रखा गया और सुबह जब शव लेने पहुंचे तो कई अंग कुतरे हुए मिले। परिजनों ने सुबह शव देखा तो उनके होश उड़ गए। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

यूपी के झांसी में एक महिला का शव को रात में मॉर्चुरी में रखा गया और सुबह जब शव लेने पहुंचे तो कई अंग कुतरे हुए मिले। परिजनों ने सुबह शव देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने हंगामा कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें शांत करवाया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सचिन माहौर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने शव रखने के लिए कीमत भी अदा की थी। वहीं, शव लेने के समय परिजनों ने देखा की उसपर कॉकरोच रेंग रहे थे।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार झांसी मेडिकल कॉलेज के शवगृह के फ्रीजर में रखे 26 वर्षीय महिला के शव के कुछ हिस्से कुतरे हुए मिले। जब महिला का परिवार शव लेने आया तो खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि जिले के गुरसराय क्षेत्र के सिरबो गांव में अपने मायके में रहने वाली क्रांति देवी ने पति से विवाद के बाद गुरुवार को जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसे झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद उसका शव फ्रीजर में रखा गया।

इसके बाद महिला के भाई सक्षम पटेल ने कहा कि उन्होंने शव को सुरक्षित रखने के लिए 400 रुपये फीस जमा की थी। लेकिन जब वे अगले दिन शव लेने आए तो वे यह देखकर दंग रह गए कि शरीर के कुछ हिस्से, जिनमें आंखें, हाथ और कान शामिल थे, कुतरे हुए थे। शायद चूहों ने कुतरा हो। उन्होंने शरीर पर कॉकरोच भी रेंगते हुए देखे।