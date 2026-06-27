Video: चाची को छेड़ने की शिकायत पर भड़के भतीजे, चाचा को 40 सेकेंड में मारीं 20 रॉड
भतीजों ने चाचा को घर से बाहर खींचकर 40 सेकेंड में 20 रॉड मारी। चाचा के हाथ-पैर में आठ फ्रैक्चर हो गए। चाचा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने सिर में 10 टांके लगाए हैं।
यूपी के झांसी में भतीजों के चाचा को बेरहमी से पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो भतीजे अपने चाचा को बेरहमी से लोहे की रॉड, थप्पड़ और लातों से पीटते नजर आ रहे हैं। 40 सेकेंड के इस वीडियो में भतीजों ने चाचा पर ताबड़तोड़ 20 बार लोहे की रॉड बरसाई। चाचा को मरणासन्न कर आरोपी भतीजे भाग निकले। गंभीर घायल चाचा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि उनके हाथ-पैरों में आठ फ्रैक्चर आए हैं। सिर में भी 10 टांके लगाए गए हैं। मामले में पुलिस ने महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी आए दिन पीड़ित की पत्नी से छेड़खानी करते थे। इसपर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की थी।
इसकी भनक लगते ही आरोपी घर में आए न सिर्फ उन्होंने मारपीट की बल्कि दोबारा से छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकले। इस बार पीड़िता ने मामले की शिकायत 22 जून को आईजीआरएस के माध्यम से ऑनलाइन की। आरोपियों को जैसे ही यह पता लगा तो 24 जून को फिर से आ धमके। इस बार आरोपी लोहे की रॉड और धारदार हथियार साथ लाए थे। उन्होंने आते ही गालीगलौज कर चाचा को पीटना शुरू कर दिया।
जान बचाकर भागे चाचा को आरोपी घर से बाहर ले आए। इसके बाद चाचा को सड़क पर गिराकर ताबड़तोड़ लोहे की रॉड, थप्पड़ और लातों से पीटने लगे। यह पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चाचा को मेडिकल कॉलज में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार उनके हाथ-पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं। यही नहीं सिर में 10 टांके और पसलियों और गुप्तांग में भी गहरी चोट है। मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें