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सुरक्षा को ताक पर रखकर स्कूली वैन में भरे 17 बच्चे, एक ड्राईवर की गोद में भी बैठाया

By Srishti Kunj
संवाददाता, झांसी
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सुरक्षा को ताक पर रखकर स्कूली वैन में 17 बच्चों को भरकर चलाया जा रहा है। बच्चे वैन में ठूंस कर भरे हुए हैं। जगह न होने पर एक बच्चे को ड्राईवर ने अपनी गोद में भी बैठा रखा है। इसपर किसी अधिकारी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया।

सुरक्षा को ताक पर रखकर स्कूली वैन में भरे 17 बच्चे, एक ड्राईवर की गोद में भी बैठाया

यूपी में बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हुए एक स्कूली वैन में 17 बच्चे बैठाए गए। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वैन चालक ने बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया। स्कूली वाहन नियमों को दर-किनार कर सड़क पर दौड़ रहे हैं। न बच्चों की जान की फ्रिक हैं और न ही भविष्य का ख्याल। खास बात यह है कि जिम्मेदार भी इससे बेफिक्र हैं। यही नहीं स्कूल प्रशासन भी कोई ठोस कदम नहीं उठा है। झांसी के गुरसरांय से एक मामला सामने आया है। जिसमें एक स्कूली वैन में 17 बच्चे सवार थे। शुक्रवार को किसी ने इसका वीडियो बनाकर वॉयरल कर दिया।

हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं इसके बाद अभिभावक भी चिंतित हैं। क्षेत्रवासियों ने जांच कर कार्रवाई की आवाज उठाई है। मामले में क्षेत्रवासियों का आरोप है कि महावीर बाल शिक्षा जैन मंदिर विद्यालय की वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। वह सड़क किनारे खड़ी थी। तभी अचानक लोगों की नजर पड़ी तो उसमें क्षमता में से अधिक बच्चे सवार थे। जब उनकी गिनती की गई तो लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई। उसमें 17 बच्चों को बैठाकर स्कूल लाया-ले जाया जा रहा था। उन्होंने चालक से बात करने की कोशिश की तो वह मुंह घुमाने लगा।

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चश्मदीदों की मानें तो इतने सारे बच्चे बड़ी मुश्किल में बैठे हुए थे। यहां तक की एक बच्चे को चालक ने अपनी गोद में बैठा रखा था। ऐसे में उसे चाहे चलाने में कितनी भी समस्या हो वो फिर भी बच्चों को भर रहा है। कम समय में अधिक मुनाफे के चक्कर में कुछ लोग इनकी जान से खिलवाड़ कर रहे है। गुरसरांय के अंकित सेंगर, रूपेश कुमार, द्वारका प्रसाद ने बताया कि क्षेत्र के कई स्कूली वाहन नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। लेकिन, पहली बार सामने आया है कि 17 बच्चे सवार हैं। क्षेत्रवासियों ने ने आरोप लगाया कि कुछ वाहन ओवरलोडिंग के साथ-साथ एलपीजी से चल रहे हैं।

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बताया जा रहा है कि एलपीजी के कारण वाहनों में खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों में वाहनों में आग लगने के कई मामले आते हैं। ओवरलोड वाहन में आग लगने पर सभी को सुरक्षित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही हाल हादसे के समय भी होता है। जहां ओवरलोडिंग के कारण हादसे का खतरा बढ़ता है वहीं, हादसे के बाद बचाव करने में भी परेशानी आती है। ऐसे में जानते-बूझते भी बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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