झांसी-ललितपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने तीन को कुचला, एक की मौके पर ही मौत

यूपी के झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। रविवार तड़के झांसी-ललितपुर एनएच पर डोंगरी पुल के पास खराब हार्वेस्टर ठीक कर रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया। जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई।

Srishti Kunj संवाददाता, झांसीSun, 12 Oct 2025 11:28 AM
यूपी के झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। रविवार तड़के झांसी-ललितपुर एनएच पर डोंगरी पुल के पास खराब हार्वेस्टर ठीक कर रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया। जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कंटेनर चालक समेत तीन गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाइवे जाम हो गया।

पुलिस ने केबिन काटकर चालक को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के एक घंटे बाद यातायात सुलभ हो सका। बरेली के रहने वाले चमन अपने साथी सलीम और सलमान जिला ललितपुर के महरौनी में फसल काटने आए थे। रविवार तड़के सभी लोग हार्वेस्टर मशीन लेकर बरेली वापस जा रहे थे। जैसे ही चालक डोंगरी पुल के ऊपर पहुंचा तो हार्वेस्टर के पहिए जाम हो गए। जिससे चमन, सलीम और सलमान तीनों मशीन के नीचे जाकर ठीक करने लगे। इसी बीच ललितपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने हार्वेस्टर में पीछे से टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि मशीन के परखचे उड़ गए। वहीं सलमान कंटेनर के पहियों के नीचे आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चमन और सलीम के ऊपर हार्वेस्टर मशीन गिर गई। वह वहीं फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। यही नहीं, कंटेनर चालक प्रतागढ़ निवासी अखिलेश बेटा ओंकार भी केबिन में फंस गया। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। हाइवे जाम हो गया। दूर-दूर तक वाहनों की कतारें लग गई।

सूचना पर डोंगरी चौकी प्रभारी उमाशंकर मिश्रा, उप निरीक्षक राजेश चंदेल, विजय करण, विजय कुमार, ओमवीर पाल ने पुलिस बल के साथ मौका-मुआयना किया। घायलों को तुंरत मेडिकल कॉलेज भिजवाया। वहीं कंटेनर चालक को केबिन काटकर बाहर निकाला गया। मौके पर जेसीबी मशीन बुलाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया गया। करीब घंटे बाद यहां यातायात सुलभ हो सका। चौकी प्रभारी उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि हादसे में एक की मौत हुई है। जबकि कंटेनर चालक समेत तीन लोग घायल हैं। उन्हें मेडिकल भिजवाया गया है।

