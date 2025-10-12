झांसी-ललितपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ने तीन को कुचला, एक की मौके पर ही मौत

यूपी के झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। रविवार तड़के झांसी-ललितपुर एनएच पर डोंगरी पुल के पास खराब हार्वेस्टर ठीक कर रहे तीन लोगों को तेज रफ्तार कंटेनर ने कुचल दिया। जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने केबिन काटकर चालक को बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के एक घंटे बाद यातायात सुलभ हो सका। बरेली के रहने वाले चमन अपने साथी सलीम और सलमान जिला ललितपुर के महरौनी में फसल काटने आए थे। रविवार तड़के सभी लोग हार्वेस्टर मशीन लेकर बरेली वापस जा रहे थे। जैसे ही चालक डोंगरी पुल के ऊपर पहुंचा तो हार्वेस्टर के पहिए जाम हो गए। जिससे चमन, सलीम और सलमान तीनों मशीन के नीचे जाकर ठीक करने लगे। इसी बीच ललितपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने हार्वेस्टर में पीछे से टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि मशीन के परखचे उड़ गए। वहीं सलमान कंटेनर के पहियों के नीचे आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चमन और सलीम के ऊपर हार्वेस्टर मशीन गिर गई। वह वहीं फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। यही नहीं, कंटेनर चालक प्रतागढ़ निवासी अखिलेश बेटा ओंकार भी केबिन में फंस गया। हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। हाइवे जाम हो गया। दूर-दूर तक वाहनों की कतारें लग गई।