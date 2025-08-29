UP Jhansi Medical College Fire in Gynae Ward smoke reached inside near patients झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से हड़कंप, गाइनी वार्ड में धुआं घुसने से चीख-पुकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से हड़कंप, गाइनी वार्ड में धुआं घुसने से चीख-पुकार

झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग से हड़कंप, गाइनी वार्ड में धुआं घुसने से चीख-पुकार

झांसी मेडिकल कॉलेज में गाइनी वार्ड के कंट्रोल पैनल में आग लग गई। वार्ड में धुआं घुसने से भर्ती प्रसूताओं और तीमारदारों में चीख-पुकार मची। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दमकल कर्मियों ने आग बुझाई।

Srishti Kunj संवाददाता, झांसीFri, 29 Aug 2025 04:38 PM
यूपी में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज (मलबा) में एक बार फिर बड़ी घटना होते-होते टल गई। शुक्रवार तड़के स्त्री एवं प्रसूता रोग विभाग को बिजली आपूर्ति करने वाले कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लपटों से मरीज दहल उठे। वहीं बगल में गाईनी वार्ड में धुआं घुसने से प्रसूताओं (नवजात शिशु और मां) व तीमारदारों में चीख-पुकार मच गई।

मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेडिकल कॉलेज में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग (गाईनी) को बिजली आपूर्ति के लिए बगल के रूप में कंट्रोल पैनल बना है। शुक्रवार सुबह करीब 5.10 बजे कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे। गाईनी वार्ड में प्रसूता महिलाएं और तीमारदार सो रहे थे। तभी अचानक कंट्रोल पैनल में बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ और तार में आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लपटें तीखी हो गई। तार धू-धूकर जल उठे।

वहीं पड़ोस स्थित वार्ड में धुआं घुसा तो मरीजा और तीमाददारों में हड़कंप मच गया। यहां स्टॉफ ने मरीजों को समझाते हुए आराम से बाहर निकाला। बिना समय गवाए दमकल विभाग को खबर की गई। वहां लगे अग्निशमन यात्रा का इस्तेमाल किया गया। मौके पर पहुंची दो दमकल गाड़ियों से आग पर पानी की बौछार की गई। कुछ देर में आग पर काबू पाया गया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।

मुख्य अग्निशम अधिकारी राज किशोर राय ने बताया कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से वार्ड के कंट्रोल पैनल में आग लगी थी। समय रहते उस पर काबू पाया गया है। घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी इसकी जांच की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में सीएमएस डा. सचिन माहुर ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। इसकी जांच कर रिपोर्ट देने के लिए संबंधित से कहा गया है।

धुआं घुसते वार्ड से आई चीखें

शुक्रवार तड़के महिला एवं प्रसूति रोग विभाग (गाईनी) के कंट्रोल पैनल में अचानक तारों में लगी आग के बाद जैसे ही धुआं वार्ड में घुसा तो मरीजों और तीमारदार चीख पड़े। हालांकि वहां मौजूद स्टॉफ ने सभी को समझाया और सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद मरीज अपने वार्ड में चले गए। लेकिन, कुछ देर के लिए लोगों की सांसें थम गई थीं।

मयंक सिंह प्रधानाचार्य (महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज) ने बताया कि वार्ड को बिजली आपूर्ति करने वाले कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जिसे समय रहते नियंत्रित कर लिया गया है। आग फैलती इसके पहले ही आग बुझा ली गई है।

