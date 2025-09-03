बचने को तालाब में कूदे युवक को घेरे रही पुलिस, थककर डूबा; 15 घंटे बाद मिला शव

यूपी के झांसी में बबीना के खैलार गांव में पुलिस की दहशत में सोमवार शाम को तालाब में कूदे किराना दुकानदार 42 वर्षीय रवींद्र जोशी का शव करीब 15 घंटे बाद बरामद हो गया। परिजनों का कहना है कि रवींद्र को तैरना आता था। वह डूबकर नहीं, बल्कि थककर मरा है।

यूपी के झांसी में बबीना के खैलार गांव में पुलिस की दहशत में सोमवार शाम को तालाब में कूदे किराना दुकानदार 42 वर्षीय रवींद्र जोशी का शव करीब 15 घंटे बाद बरामद हो गया। परिजनों का कहना है कि रवींद्र को तैरना आता था। वह डूबकर नहीं, बल्कि थककर मरा है। आरोप लगाया कि रवींद्र तैरकर जिस कोने में जाता, वहीं पुलिस पहुंच जाती तो वह दोबारा तालाब में कूद जाता। इसके चलते वह करीब 20 मिनट तक तैरता रहा और थककर डूब गया। रवींद्र का पता न चलने पर सोमवार रात परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे जाम करते हुए जमकर हंगामा किया था। मामले में भेल चौकी इंचार्ज समेत चार पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

दरअसल, भेल चौकी इंचार्ज नितीश कुमार सोमवार शाम को सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद, सिपाही लवकुश पांडेय, धर्मेंद्र के साथ एक हादसे के मामले की जांच करने मोआ गांव जा रहे थे। रास्ते में खैलार गांव में तालाब किनारे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस को देख युवकों में भगदड़ मच गई। पुलिस का कहना है कि दहशत में रवींद्र ने तालाब में छलांग लगा दी। हालांकि रवींद्र के छोटे भाई अमित का आरोप है कि पुलिस ने घेराबंदी की, इस वजह से वह तालाब में कूद गया था।

मामा कमल जोशी ने भी आरोप लगाया कि भांजा भैंसे चराने गया था। पुलिस जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने पहुंच गई। इसी बीच भांजा भागा और तालाब में कूद गया। उधर, नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने देर रात डेढ़-दो घंटे तक रोड जामकर हंगामा किया और पुलिस पर आरोप लगाए। आनन-फानन थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय, सीओ की मौजूदगी में रेस्क्यू शुरू किया गया। देर रात उसका कोई पता नहीं चल सका।

शव देखते ही चीख पड़े परिजन मंगलवार सुबह फिर से थाना प्रभारी ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रेस्क्यू शुरू कराया। गोताखोरों की मदद ली गई। सुबह जैसे ही रवींद्र का शव मिला तो परिवार वाले चीख पड़े। कोई बेटे, भांजे को रो रहा था तो कोई पिता, पति को। रवींद्र की दो बेटियां व एक बेटा है। एक बेटी ने भेल चौकी सहित बबीना पुलिस पर आरोप लगाते हुए पूरी चौकी को बर्खास्त किए जाने की मांग की थी।