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गोद में उठा कमरे में ले गया पिता, चाकू से तीन साल के बेटे का गला रेत खुद लगा ली फांसी

Apr 26, 2026 07:34 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, झांसी
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यूपी में झांसी के रक्सा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत एक पिता ने पहले अपने तीन साल के इकलौते बेटे को गला रेतकर मार डाला और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया।

गोद में उठा कमरे में ले गया पिता, चाकू से तीन साल के बेटे का गला रेत खुद लगा ली फांसी

यूपी में झांसी के रक्सा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत एक पिता ने पहले अपने तीन साल के इकलौते बेटे को गला रेतकर मार डाला और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। शनिवार तड़के खिड़की से बंद कमरे में पति व बेटे के शव देख मां बेहोश हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि ढीमरपुरा गांव में रहने वाला 38 वर्षीय प्रेम सिंह रायकवार खेती-किसानी करता था। वह पत्नी आशा, दो बेटी तुलसा, विनीता और तीन साल के बेटे भरत के साथ रहता था। शुक्रवार की रात प्रेम सिंह पड़ोस में शादी समारोह में गया था। पत्नी बच्चों के साथ आंगन में सो गई। आधी रात के बाद शराब के नशे में प्रेम सिंह घर लौटा और चुपके से मां के बगल में सो रहे भरत को गोद में उठाकर कमरे में ले गया। इसके बाद चाकू से उसका गला रेतकर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया।

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शनिवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे आशा बेटे को पास न पाकर चिंतित हो गई। उसने खिड़की से झांककर देखा तो पति प्रेम सिंह फंदे पर झूल रहा था, जबकि भरत का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। यह देख वह चीख पड़ी। शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। दरवाजा तोड़कर दोनों शव बाहर निकाले गए। सीओ सदर रामवीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला बेटे की हत्या के बाद आत्महत्या करने का प्रतीत हो रहा है।

भैया को चक्कू से मार डाला ..पापा ने लगाई फांसी

..मम्मी सो रईं थीं। ..पापा भैया को उठा ले गए। ..कमरे में ..भैया को चक्कू से मार दिया ..और खुद फांसी लगा ली। यह बोल, ..छह साल की मासूम कशिश के थे। जिसने कमरे में इकलौते भैया का खून से सना शव और पापा को फंदे पर देखा तो सहम उठी। मां आशा, ताई रचना सहित अन्य परिजन चीखने-चिल्लाने लगे तो और भी सदमे में आ गई।

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रुआंदी जुबां से कशिश बोलीं, ..भैया जमीन पर मरा पड़ा था। खून बह रहा था। दरवाजे से हमने देखा तो भी फंदे पर लटके थे। इतना कहकर इधर-उधर सिर घुमा लिया। आसपास खड़े लोगों का कलेजा कांप उठा। रक्सा थाना क्षेत्रान्तर्गत गांव ढीमरपुरा में शुक्रवार देर रात नशे में मासूम बेटे भरत की हत्या के बाद प्रेम सिंह रायकवार (38) ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस झंकझोर देने वाले मंजर ने लोगों का कलेजा कंपा दिया। मृतक की पत्नी आशा बेहोश हो गई।

भाई नेकीराम सुधबुध खो बैठा। भाभी रचना बिलख पड़ी। दर्द भरी चीखें सुन पूरा गांव जुट गया। जिसने ने भी कमरे में झांका तो आंखों बंद कर बैठा। चश्मदीद यही कहते दिखे थे। कलेजे के टुकड़े का गला रेतते वक्त प्रेम के हाथ तक नहीं कांपे। कुछ लोगों ने बताया कि दारू ने पूरा परिवार मिटा दिया। वहीं इकलौते बेटे की मौत के बाद घर का चिराग बुझ गया है। आशा की गोद सूनी हो गई तो उसकी मांग का सिंदूर भी मिट गया। वह एक कहती ..अब कोऊ दोस्त नई आ रऔ। पूरो परिवार बर्बाद करवा दऔ। जा दारू ने और बेहोश हो जाती।

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रात में शादी में गए थे, पीकर आए और मार डाला

मृतक की पत्नी ने दूध पीते बच्चे और पति का शव देखा तो बेहोश हो गई। वह सुध-बुध खो बैठी। बताया, पिया-पिया के हमारा घर बिगाड़ दिया। दोस्त-यार पिलाते थे। कहते थे प्रेम सिंह पिलै कछू नहीं होगा। आशा ने बताया कि रात खाना खाने गए थे। और दारु के नशे में वापस आ गए। इस बात पर कुछ विवाद हुआ था। कुछ देर में शांति हो गई। फिर कब वो सो रहे बच्चे को कमरे में उठा ले गए और मारकर फांसी में झूल गए। पता नहीं चला। देर रात बच्चे को दूध पीने के लिए उठे तो दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया। लेकिन, कुछ नहीं हुआ। खिड़की से झांककर देखा तो खून से लथपथ कलेजे का टुकड़ा पड़ा था। गला से खून फैल रहा था। गेट पीटे। लेकिन, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया। पहले भी बातचीत हुई। लेकिन, कभी नहीं मारा था।

पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो दहल उठा इलाका

सूचना पर सीओ सदर रामवीर सिंह, डायल-112, थाना प्रभारी रक्सा उदय प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़ा तो पूरा इलाका दहल उठा। मासूम तीन साल के बेटे का शव रक्त रंजित पड़ा था। जमीन खून से लाल हो गई थी। पास में खून से सना चाकू भी मिला है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने शवों शवों को कब्जें में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बुझ गया घर का चिराग

गांव ढीमरपुरा में युवक द्वारा बेटे की हत्या कर स्वयं फांसी लगाकर दी गई जान के बाद पूरा इलाका दहल उठा। वहीं गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बताया कि बहुत बुरा हुआ है। अब तक ऐसा कभी इस क्षेत्र में देखने-सुनने को नहीं मिला। वहीं इकलौते बेटे की मौत के बाद घर चिराग बुझ गया है। गांव मेंं आसपास चूल्हा तक नहीं जला। ग्रामीणों ने बताया कि यह सुनने के बाद गले के नीचे कौरा तक नहीं उतर रहा है।

पसीजा तक नहीं कलेजा

ग्रामीणों ने बताया कि युवक ने इतना खौफनाक कदम उठाया। मासूम कलेजे के टुकड़े का गला रेत दिया और उसका मन पसीजा तक नहीं। कितना निर्दयी रहा होगा।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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