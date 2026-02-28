Hindustan Hindi News
घर में अंदर से कुंडी लगाकर देवर ने भाभी को कर दिया लहूलुहान, फिर क्यों फांसी लगाकर दे दी जान?

Feb 28, 2026 10:41 pm IST
यूपी के झांसी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सिरफिरे देवर ने साथ रहने से मना करने पर भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद खुद भी फांसी  लगाकर जान दे दी ।

Jhansi News:यूपी के झांसी से एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे देवर ने साथ रहने से मना करने पर भाभी को चाकू से गोदकर लहूलुहान कर दिया और खुद फांसी लगाकर जान दे दी। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। युवक का शव एक विवाह घर के पीछे फंदे पर झूलता मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नैनागढ़ निवासी लोडर चालक राकेश साहू अपनी पत्नी मायादेवी व पांच साल की बेटी के साथ रहते हैं। मोहल्ले में ही राकेश की मौसी का बेटा महेंद्र साहू रहता है। इससे महेंद्र का घर आना-जाना था। पति राकेश ने बताया कि महेंद्र अक्सर माया से उसके साथ रहने की बात कहता था, जबकि वह मना कर रही थी। शनिवार को राकेश गाड़ी लेकर गया था। माया अपनी बेटी के साथ थी। तभी महेंद्र जबरन कमरे में घुस आया। अंदर से कुंडी लगाई और माया पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। नाक, गला, पेट, सीने पर हमले से वह जमीन पर गिर पड़ी। मां को खून से लथपथ देख मासूम बेटी चीख पड़ी। शोर सुनकर लोग मदद को दौड़े। तभी आरोपी भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है।

उधर, आरोपी की तलाश में पुलिस ने दबिश दी तो वह एक विवाहघर के पीछे पत्थर की टाल के पास पहुंचा और पेड़ पर रस्सी बांध फांसी लगा ली। सीओ सदर रामवीर सिंह ने बताया कि घायल महिला के पति की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

