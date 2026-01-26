यूपी में डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत, परेड के लिए वर्दी तैयार करते समय उठा सीने में दर्द

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में झांसी की जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत हो गई।गणतंत्र दिवस समारोह परेड के लिए वर्दी तैयार करते समय डिप्टी जेलर के सीने में दर्द उठा था।

यूपी के झांसी में गणतंत्र दिवस के दिन एक दुखद घटना सामने आई है। झांसी जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर सुरेंद्र कुमार (56) की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह घटना रविवार देर रात उस समय हुई, जब वे अगले दिन होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अपनी वर्दी तैयार कर रहे थे। जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेंद्र कुमार को रविवार रात अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। परिजन उन्हें तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतक के बेटे योगेश कुमार ने बताया कि उनके पिता रविवार रात ड्यूटी से लौटने के बाद घर पर थे और गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे हुए थे। वर्दी तैयार करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तेज सीने में दर्द होने लगा। परिवार के लोग तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।