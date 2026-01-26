Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Jhansi deputy jailer dies of heart attack after suffering chest pain while preparing uniform for parade
यूपी में डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत, परेड के लिए वर्दी तैयार करते समय उठा सीने में दर्द

यूपी में डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत, परेड के लिए वर्दी तैयार करते समय उठा सीने में दर्द

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में झांसी की जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर की हार्ट अटैक से मौत हो गई।गणतंत्र दिवस समारोह परेड के लिए वर्दी तैयार करते समय डिप्टी जेलर के सीने में दर्द उठा था।

Jan 26, 2026 11:13 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के झांसी में गणतंत्र दिवस के दिन एक दुखद घटना सामने आई है। झांसी जिला जेल में तैनात डिप्टी जेलर सुरेंद्र कुमार (56) की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह घटना रविवार देर रात उस समय हुई, जब वे अगले दिन होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अपनी वर्दी तैयार कर रहे थे। जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेंद्र कुमार को रविवार रात अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। परिजन उन्हें तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतक के बेटे योगेश कुमार ने बताया कि उनके पिता रविवार रात ड्यूटी से लौटने के बाद घर पर थे और गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे हुए थे। वर्दी तैयार करते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तेज सीने में दर्द होने लगा। परिवार के लोग तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

सुरेंद्र कुमार का हाल ही में गाजियाबाद से झांसी तबादला हुआ था। वे एक अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। उनकी अचानक हुई मौत से जेल प्रशासन और सहकर्मियों में शोक की लहर है।घटना की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन के कई अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। बाद में पोस्टमार्टम की औपचारिकताओं के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार अंतिम संस्कार के लिए शव को मुरादाबाद जिले स्थित उनके पैतृक गांव ले गया। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व की तैयारियों के दौरान एक जिम्मेदार अधिकारी की इस तरह हुई आकस्मिक मृत्यु ने सभी को गमगीन कर दिया है। प्रशासनिक स्तर पर शोक व्यक्त किया गया है और परिवार के प्रति संवेदना जताई गई है।

ये भी पढ़ें:PCS अलंकार के समर्थन में उतरे ब्राह्मण-हिंदूवादी संगठन, UGC का विरोध तेज
ये भी पढ़ें:यूपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश के साथ ओलावृष्टि; तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Jhansi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |