Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Jhansi 12 year old Boy killed throat Slit Private Part Cut Body Buried Under Cow Feed
12 साल के बच्चे का गला रेता-प्राइवेट पार्ट काटा, बेरहमी से हत्या कर भूसे के नीचे दबाया

12 साल के बच्चे का गला रेता-प्राइवेट पार्ट काटा, बेरहमी से हत्या कर भूसे के नीचे दबाया

संक्षेप: यूपी के झांसी में 12 वर्षीय बालक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सोमवार को बच्चे का शव बरामद हुआ तो घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई है। उसका गला रेता हुआ था और प्राइवेट पार्ट भी काटा हुआ था। 

Mon, 27 Oct 2025 08:08 PMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
share Share
Follow Us on

यूपी के झांसी में 12 वर्षीय बालक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सोमवार को बच्चे का शव बरामद हुआ तो घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई है। उसका गला रेता हुआ था और प्राइवेट पार्ट भी काटा हुआ था। शव को छिपाने के लिए भूसे के नीचे दबाकर कमरे का ताला बाहर से लगा दिया गया था। वहीं, परिवार बच्चे की तलाश में जुटा था।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम पुरा में एक 12 वर्षीय बालक साहिल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बताया गया है कि बालक का गला रेता गया और उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया। हत्या के बाद शव को खेत में बने कमरे में भूसे के नीचे दबाया गया। आरोपी वारदात के बाद कमरा बंद कर फरार हो गया। लापता साहिल की परिवार तलाश कर रहा था। साहिल को खोजते हुए खेत पर बने कमरे तक परिजन पहुंचे और दरवाजा खोला तब उन्हें अंदर शव मिला।

ये भी पढ़ें:वाराणसी: ठगी गिरोह ने बंधक बनाए 38 युवक-युवती,पुलिस रेड में मिला फर्जी कॉल सेंटर

शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। साहिल की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बच्चे की हत्या किसी रंजिश में की गई है या उसे किसी अन्य इरादे से मारा गया है इसकी जांच की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Jhansi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |