12 साल के बच्चे का गला रेता-प्राइवेट पार्ट काटा, बेरहमी से हत्या कर भूसे के नीचे दबाया
संक्षेप: यूपी के झांसी में 12 वर्षीय बालक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सोमवार को बच्चे का शव बरामद हुआ तो घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई है। उसका गला रेता हुआ था और प्राइवेट पार्ट भी काटा हुआ था।
यूपी के झांसी में 12 वर्षीय बालक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सोमवार को बच्चे का शव बरामद हुआ तो घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई है। उसका गला रेता हुआ था और प्राइवेट पार्ट भी काटा हुआ था। शव को छिपाने के लिए भूसे के नीचे दबाकर कमरे का ताला बाहर से लगा दिया गया था। वहीं, परिवार बच्चे की तलाश में जुटा था।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम पुरा में एक 12 वर्षीय बालक साहिल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बताया गया है कि बालक का गला रेता गया और उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया। हत्या के बाद शव को खेत में बने कमरे में भूसे के नीचे दबाया गया। आरोपी वारदात के बाद कमरा बंद कर फरार हो गया। लापता साहिल की परिवार तलाश कर रहा था। साहिल को खोजते हुए खेत पर बने कमरे तक परिजन पहुंचे और दरवाजा खोला तब उन्हें अंदर शव मिला।
शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। साहिल की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बच्चे की हत्या किसी रंजिश में की गई है या उसे किसी अन्य इरादे से मारा गया है इसकी जांच की जा रही है।