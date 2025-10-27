12 साल के बच्चे का गला रेता-प्राइवेट पार्ट काटा, बेरहमी से हत्या कर भूसे के नीचे दबाया

संक्षेप: यूपी के झांसी में 12 वर्षीय बालक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सोमवार को बच्चे का शव बरामद हुआ तो घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई है। उसका गला रेता हुआ था और प्राइवेट पार्ट भी काटा हुआ था।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम पुरा में एक 12 वर्षीय बालक साहिल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बताया गया है कि बालक का गला रेता गया और उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया। हत्या के बाद शव को खेत में बने कमरे में भूसे के नीचे दबाया गया। आरोपी वारदात के बाद कमरा बंद कर फरार हो गया। लापता साहिल की परिवार तलाश कर रहा था। साहिल को खोजते हुए खेत पर बने कमरे तक परिजन पहुंचे और दरवाजा खोला तब उन्हें अंदर शव मिला।