सपा सांसद को लेकर पटना पहुंचे यूपी जेडीयू अध्यक्ष, संजय झा से हो गई मुलाकात, क्या बात?
समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल की पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात हुई। यह मुलाकात जेडीयू के उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल के साथ हुई। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं।
यूपी में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल की पटना में मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से मुलाकात हुई। यह मुलाकात जेडीयू के प्रदेश के ईकाई के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल के जरिए हुई है। मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष संजय झा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। डॉ. एसपी सिंह पटेल लखनऊ कॉलेज समूह के संस्थापक भी हैं।
सपा सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात को लेकर यूपी के चुनावी माहौल में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि इस मुलाकात में नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई यह सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि डॉ.एसपी सिंह पटेल ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है।
मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक्स पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। संजय झा ने लिखा कि आज पटना स्थित आवास पर जनता दल (यूनाइटेड) उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल जी, माननीय लोकसभा सांसद एवं लखनऊ पब्लिक कॉलेजेज समूह के संस्थापक एस. पी. सिंह जी ने शिष्टाचार मुलाकात की।
यूपी के प्रसिद्ध शिक्षाविद् भी हैं डॉ. एसपी सिंह पटेल
एसपी सिंह पटेल का जन्म 1 जनवरी 1956 में सदरपुर हरदोई में हुआ है। इन्होंने एमएससी बॉटनी से और पीएचडी किया है। ये शिक्षाविद् एवं समाजसेवी हैं। डॉ. एसपी सिंह पटेल की पहचान यूपी के प्रसिद्ध शिक्षाविद् के तौर पर भी है। एसपी सिंह पटेल लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेज के मालिक हैं। लखनऊ पब्लिक स्कूल की स्थापना 1983 में हुई। जिसकी शाखा लखनऊ, माधवगंज हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और नई दिल्ली में है। गुणवत्ता परक शिक्षा में लखनऊ पब्लिक स्कूल्स पिछले 40 वर्षों में नए-नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
एसपी सिंह पटेल ने बीते दिने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर किया था हमला
बीते दिन सपा सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला था। डॉ. एसपी सिंह पटेल ने प्रतापगढ़ में होने वाली धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा को रोकने की मांग उठाई थी। सपा सांसद ने कहा था कि धीरेंद्र शास्त्री विवादित बयान देते है। वे पर्ची निकालकर लोगों को मूर्ख बनाने काम करते हैं। सपा सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर कई और गंगीर आरोप लगाए थे। एसपी सिंह ने कहा था कि उन्होंने धर्म को पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। एसपी सिंह से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को निशाने पर लिया था।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें