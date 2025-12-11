यूपी में चाइनीज मांझे का कहर, बाइक से कॉलेज जा रहे शिक्षक की गर्दन कटने से मौत
यूपी के जौनपुर में एक सड़क हादसे में शिक्षक की जान चली गई। हादसा चाइनीज मांझे के कारण हुआ। बाइक चलाते हुए शिक्षक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई और उनकी मौत हो गई। हादसे के समय शिक्षक अपनी बाइक से कॉलेज के लिए जा रहे थे। मौत की जानकारी उनके परिवार और पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही शिक्षक के परिवार में कोहराम मच गया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार जौनपुर में चाइनीज मंझे से शिक्षक की गर्दन कटने से मौत हो गई। घटना जौनपुर में गोमती नदी पर बने शास्त्री पुल पर हुई। बताया जा रहा है कि जौनपुर के आंबेडकर नगर निवासी 39 वर्षीय संदीप त्रिपाठी प्राइवेट डिग्री कालेज में शिक्षक थे। संदीप जेसीज चौक के पास रहते थे। उनके पिता सेवानिवृत्त दरोगा हैं। रोज की ही तरह गुरुवार सुबह संदीप अपनी बाइक से कॉलेज जाने के लिए निकले थे। गोमती नदी पर बने शास्त्री पुल पर संदीप पहुंचे तो चाइनीज मांझे के कारण उनकी गर्दन कट गई। उनकी मौत हो गई।
संदीप की मौत की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। साथ ही उनकी पहचान करके उनके परिवार को सूचना दी। संदीप के भाई सौरभ ने जिला अस्पताल पहुंचकर उनकी शिनाख्त की। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि परिवार की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है चाइनीज मांझे खरीदने और बेचने दोनों पर ही प्रतिबंध है लेकिन इसके बाद भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।