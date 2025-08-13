यूपी में सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 18 यात्री घायल
यूपी के जौनपुर में सड़क हादसा हो गया। खेतासराय थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।
यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी बाजार के पास मंगलवार की रात करीब 10 बजे रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार एक मासूम सहित पांच लोगों की मौत हो गई। 18 लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने पांच घायलों को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है।
जौनपुर डिपो की एक बस वाराणसी से शाहगंज जा रही थी। रात लगभग 10 बजे बस जौनपुर-शाहगंज मार्ग पर गुरैनी बाजार के पास पहुंची थी कि तभी सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। आमने-सामने टक्कर होने के कारण दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। एंबुलेंस से सभी को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रात 11 बजे तक जिला अस्पताल में कुल 22 लोग पहुंचाए गए। इनमें से पांच को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों में एक मासूम, दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। फिलहाल इनमें से सिर्फ दो की पहचान नहीं हो सकी है। बस में 30 से अधिक लोग सवार थे। जिला अस्पताल में मौजूद जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि घटना में चार लोगों की मौत हुई है। घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों को बुलाया गया है।
इन मृतकों की हुई पहुचान :
1. 62 वर्षीय गेना देवी निवासी पवई, आजमगढ़।
2. 70 वर्षीय देवी प्रसाद 70 निवासी पटैला, खुटहन, जौनपुर।
(शेष की पहचान अभी नहीं)
ये लोग हुए घायल
घायलों में मनोज कुमार पुत्र रामचंद्र, राज पुत्र मनोज, सरस्वती पत्नी मनोज निवासी गुरैनी खेतासराय, देवी प्रसाद पुत्र हरिहर प्रसाद निवासी पटैला खुटहन, उषा देवी पत्नी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पुत्र रामबचन शर्मा निवासी अहरौला आजमगढ़, प्रदीप मिश्र पुत्र शेष नारायण मिश्र निवासी खुटहन, रविंद्र कुमार पुत्र विश्राम निवासी शेखवलिया शाहगंज, सरिता पत्नी रमेश निवासी शेखवलिया शाहगंज, विनोद सरोज पुत्र छोटेलाल निवासी एतमादपुर आजमगढ़, भोला पुत्र सत्यनारायण निवासी मोतिहारी बिहार, चंदन पुत्र हरिश्चंद्र निवासी रुधौली, शनि कुमार पुत्र कमला प्रसाद निवासी खेतासराय, रामपलर पुत्र बलराज, सोनाऊ पत्नी रामपलर, रविंद्र प्रसद पुत्र बद्री प्रसाद निवासी गोधना आजमगढ़ शामिल हैं।