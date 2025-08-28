3 साल की बच्ची को नदी में फेंक खुद भी कूदी महिला; मां तो बच गई, बेटी बह गई

जौनपुर में 3 साल की मासूम को नदी में फेंक मां ने नदी में छलांग लगा दी। महिला को वहीं मौजूद मछुआरे युवक-युवतियों ने बचाया। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के बलुआ घाट स्थित शास्त्री पुल की है। बच्ची अभी भी लापता है।

यूपी के जौनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के बलुआ घाट स्थित शास्त्री पुल पर बुधवार की शाम करीब सात बजे पहुंची एक महिला ने अपने पहले मासूम बोटी को गोमती नदी में फेंकी फिर खुद भी छलांग लगा दी। वहां मौजूद मछुआरा समुदाय की तीन युवतियों और एक युवक ने मां को बचा लिया, लेकिन बेटी नहीं मिली। उसकी तलाश रात नौ बजे तक होती रही।

मेजारोड प्रयागराज निवासी 22 वर्षीय नूरजहां बेगम ने वाराणसी के डीएलडब्लयू निवासी एक युवक से प्रेम विवाह की थी। शादी के बाद एक बेटी हुई। उसकी तीन वर्षीय एक बेटी है। पुलिस के अनुसार, इधर बीच किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। इससे नाराज होकर वह जौनपुर आ गई। शाम करीब सात बजे नूरजहां शास्त्री पुल पर पहुंची और थोड़ी देर रुककर अचानक अपनी बेटी को नदी में फेंक दी। पुल पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वह खुद भी छलांग लगा दी।

घटना के समय मछुआरा समुदाय के कुछ युवक और युवतियां नीचे थे। उन्होने तत्काल नाव से महिला को बचाने का प्रयास किया। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर मियांपुर घाट से नूरजहां को बचा लिया गया, लेकिन मासूम नहीं मिली। महिला को बचाने वालों में रिमा, चांदनी, अंजली और इंद्रजीत शामिल रहे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि महिला को बचा लिया गया है। वह अपने पति से नाराज होकर यहां आई है। यहां कैसे आई इसके बारे में पता किया जा रहा है। मासूम बच्ची का पता नहीं चल सका।