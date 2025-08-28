UP Jaunpur Mother Jumped in River After Throwing 3 year old girl Woman Saved Child Drown 3 साल की बच्ची को नदी में फेंक खुद भी कूदी महिला; मां तो बच गई, बेटी बह गई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
3 साल की बच्ची को नदी में फेंक खुद भी कूदी महिला; मां तो बच गई, बेटी बह गई

जौनपुर में 3 साल की मासूम को नदी में फेंक मां ने नदी में छलांग लगा दी। महिला को वहीं मौजूद मछुआरे युवक-युवतियों ने बचाया। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के बलुआ घाट स्थित शास्त्री पुल की है। बच्ची अभी भी लापता है।

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, जौनपुरThu, 28 Aug 2025 09:29 AM
3 साल की बच्ची को नदी में फेंक खुद भी कूदी महिला; मां तो बच गई, बेटी बह गई

यूपी के जौनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के बलुआ घाट स्थित शास्त्री पुल पर बुधवार की शाम करीब सात बजे पहुंची एक महिला ने अपने पहले मासूम बोटी को गोमती नदी में फेंकी फिर खुद भी छलांग लगा दी। वहां मौजूद मछुआरा समुदाय की तीन युवतियों और एक युवक ने मां को बचा लिया, लेकिन बेटी नहीं मिली। उसकी तलाश रात नौ बजे तक होती रही।

मेजारोड प्रयागराज निवासी 22 वर्षीय नूरजहां बेगम ने वाराणसी के डीएलडब्लयू निवासी एक युवक से प्रेम विवाह की थी। शादी के बाद एक बेटी हुई। उसकी तीन वर्षीय एक बेटी है। पुलिस के अनुसार, इधर बीच किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया। इससे नाराज होकर वह जौनपुर आ गई। शाम करीब सात बजे नूरजहां शास्त्री पुल पर पहुंची और थोड़ी देर रुककर अचानक अपनी बेटी को नदी में फेंक दी। पुल पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक वह खुद भी छलांग लगा दी।

घटना के समय मछुआरा समुदाय के कुछ युवक और युवतियां नीचे थे। उन्होने तत्काल नाव से महिला को बचाने का प्रयास किया। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर मियांपुर घाट से नूरजहां को बचा लिया गया, लेकिन मासूम नहीं मिली। महिला को बचाने वालों में रिमा, चांदनी, अंजली और इंद्रजीत शामिल रहे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि महिला को बचा लिया गया है। वह अपने पति से नाराज होकर यहां आई है। यहां कैसे आई इसके बारे में पता किया जा रहा है। मासूम बच्ची का पता नहीं चल सका।

बचाने वालों ने महिला के पीछे लगा दी नाव

जौनपुर। शास्त्री पुल से छलांग लगाने वाली महिला को बचाने के लिए मछुआरा समाज की चार लड़कियों और एक युवक ने अपनी नाव तैरा दी। पानी में महिला के पीछे-पीछे करीब 200 मीटर तक तेजी से नाव चलाया। जिसकी बदौलत मियांपुर घाट के पास से महिला को जीवित बचा लिया। हालांकि उसकी मासूम बेटी का पता नहीं चला। महिला को बचाने वाली रीमा, चांदनी, अंजलि और इंद्रजीत के इस कारनामे की हर कोई तारीफ करता नजर आया। यह सभी वहीं पास के मोहल्ले बलुआघाट में ही रहते हैं।

