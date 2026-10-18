यूपी में दुर्गा पंडाल से बच्ची का अपहरण, झाड़ियों में ले जाकर किया गंदा काम
यूपी में दुर्गा पंडाल से बच्ची का अपहरण करके आरोपी उसे झाड़ियों में ले गया। झाड़ियों में आरोपी ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। आरोपी ने बच्ची का रेप करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी बेहोश हो गया।
जौनपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। यूपी के जौनपुर में मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप की कोशिश की गई। शुक्रवार की रात करीब आठ बजे की है। थाना क्षेत्र के एक गांव में लगे दुर्गा पूजा पंडाल में आरती देखने गई पांच साल की मासूम बच्ची का उसी गांव निवासी युवक ने अपहरण कर लिया। आरोप है कि युवक बच्ची का अपहरण करके उसे वहां से कुछ दूर नदी के किनारे झाड़ी में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। आरोपी नशे की हालत में था। रात करीब 11 बजे ग्रामीणों को बच्ची झाड़ी में रोती मिली। वहीं पर आरोपी युवक भी नशे की हालत में मिला। गांव वालों ने पुलिस बुलाकर आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा पंडाल में रात करीब आठ बजे आरती हो रही थी। उसमें गांव के कई बच्चे पहुंचे थे। पांच वर्षीय मासूम बच्ची भी गई थी। इसी दौरान गांव का ही आरोपी सूरज निषाद पहुंचा और बच्ची को अपहृत कर उसे झाड़ी में ले गया। परिजनों का आरोप है कि झाड़ी में उसके साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, बच्ची ने चिल्लाया तो उसने नदी में फेंकने की धमकी दी। अत्याधिक नशे के कारण आरोपी अचेत हो गया। बच्ची को खोजते हुए रात करीब 11 बजे ग्रामीण वहां पहुंचे तो वह झाड़ी में मिली।
वहीं से आरोपी भी अर्धनग्न अवस्था में अचेत पड़ा था। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। बच्ची को ले जाया गया। सीओ सिटी सम्यक चौधरी ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 11 बजे एक मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने की जानकारी मिली। इसके बाद बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई है। बच्ची को ले जाने वाले आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी सूरज के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो ऐक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि पहले भी आरोपी पर एक मुकदमा दर्ज है।
पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी बेहद नशे की हालत में था। इस कारण बेहोश हो गया। आरोपी के बेहोश होने के चलते ही बच्ची बच गई। बच्ची रोते रही जिसे सुनकर गांव वालों ने उसे बचा लिया। बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें