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स्कूल बस में एलकेजी की छात्रा का रेप, खून से लथपथ देख परिवार के उड़े होश

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान संवाददाता, जौनपुर
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जौनपुर के एक फ्रेंचाइजी स्कूल की बस में चार साल की बच्ची से रेप की घटना हुई। आरोपी परिचालक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाएगी। आरोपी का सैंपल भेजा गया है।

rape crime
स्कूल बस में चार साल की बच्ची से रेप।

यूपी के जौनपुर में एक बच्ची से रेप की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि बक्शा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक निजी स्कूल की बस में परिचालक ने चार साल की मासूम बच्ची का यौन शोषण किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल लिया गया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बक्शा क्षेत्र में फ्रेंचाइजी से संचालित एक निजी स्कूल में जौनपुर शहर के एक मोहल्ले की चार वर्षीय बच्ची एलकेजी में पढ़ती है। वह स्कूल बस से ही आती-जाती है। आरोप है कि मंगलवार सुबह बच्ची बस से स्कूल गई थी। बस में परिचालक खरौना निवासी रोहित चौहान ने मासूम से यौन शोषण किया। छुट्टी के बाद परिचालक ने उसे घर के पास परिजनों को सौंप दिया। घर पहुंचने पर रक्तस्राव देख परिजनों के होश उड़ गए। घरवालों ने स्कूल में शिकायत दर्ज करने के साथ ही मंगलवार को ही थाने में तहरीर दी।

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परिवार से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सदर परमानंद कुशवाहा ने बताया कि मामले को फार्स्ट कोर्ट में चलाने की कोशिश की जाएगी। आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए डीएनए टेस्ट भी कराया जा रहा है, इसके लिए सैंपल लिया गया है। इस घटना से क्षेत्र में काफी आक्रोश व्याप्त है।

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परिवार का कहना है कि बच्ची बेहद सदमे में है। खून से लथपथ देख परिवार भी हैरत में रह गया। परिवार ने बच्ची का इलाज करवाया है। बच्ची से बात की गई है। बच्ची ने बताया कि बस के परिचालक ने उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद परिचालक ने उसे घर भी छोड़ दिया। घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। परिवार ने कहा कि स्कूल में भी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। आरोपी के खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जानी है।

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कोर्ट में केस को फास्ट ट्रैक चलाए जाने की भी अपील की गई है। मामले में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि बच्ची का इलाज और आगे की कार्रवाई जारी है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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