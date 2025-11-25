Hindustan Hindi News
UP Jaunpur history-sheeter Ramakant Yadav shot dead, body thrown in bushes
UP में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, झाड़ी में फेंका शव; दोस्त ने की वारदात

UP में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, झाड़ी में फेंका शव; दोस्त ने की वारदात

संक्षेप:

यूपी के जौनपुर में हिस्ट्रीशीटर रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके दोस्त ने ही वारदात को अंजाम दिया और शव को सिकरारा क्षेत्र के समाधगंज के पास बरगुदर पुल के पास झाड़ियों में फेंक दिया।

Tue, 25 Nov 2025 08:18 PM
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मछलीशहर थाने के हिस्ट्रीशीटर रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उसके दोस्त ने ही वारदात को अंजाम दिया और शव को सिकरारा क्षेत्र के समाधगंज के पास बरगुदर पुल के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से असलहा भी बरामद हुआ।

मछलीशहर थाना क्षेत्र के छाछो चकमुबारकपुर गांव निवासी 29 वर्षीय रमाकांत यादव मुंबई रहता था। तीन दिन पहले वहां से घर के लिए निकला। प्रयागराज पहुंचने पर अपने दोस्त अशोक को फोन करके बुला लिया। अशोक की गाड़ी से दोनों घर आ रहे थे। रास्ते में सिकरारा थाना क्षेत्र के समाधगंज बरगुदर पुल के पास अशोक ने गोली मारकर रमाकांत की हत्या कर दी। शव को वहीं पास के झाड़ी में फेंक दिया। हिस्ट्रीशीटर रमाकांत यादव हत्या करने के दोस्त अशोक गायब हो गया। उधर, रमाकांत की पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी। रमाकांत के घर नहीं पहुंचने पर पत्नी रेखा ने खोजबीन की कोशिश की। उसने पुलिस से भी गुहार लगाई।

पत्नी ने मछलीशहर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी

पुलिस के अनुसार 23 नवंबर को रमाकांत की पत्नी रेखा ने मछलीशहर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इसी बीच अशोक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि रमाकांत यादव मछलीशहर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। दोनों के बीच पूर्व में मारपीट हुई थी। उसके साथ पैसे का लेनदेन था। इसी कारण अशोक ने रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर असलहा बरामद किया गया है।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
