UP में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, झाड़ी में फेंका शव; दोस्त ने की वारदात

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मछलीशहर थाने के हिस्ट्रीशीटर रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि उसके दोस्त ने ही वारदात को अंजाम दिया और शव को सिकरारा क्षेत्र के समाधगंज के पास बरगुदर पुल के पास झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से असलहा भी बरामद हुआ।

मछलीशहर थाना क्षेत्र के छाछो चकमुबारकपुर गांव निवासी 29 वर्षीय रमाकांत यादव मुंबई रहता था। तीन दिन पहले वहां से घर के लिए निकला। प्रयागराज पहुंचने पर अपने दोस्त अशोक को फोन करके बुला लिया। अशोक की गाड़ी से दोनों घर आ रहे थे। रास्ते में सिकरारा थाना क्षेत्र के समाधगंज बरगुदर पुल के पास अशोक ने गोली मारकर रमाकांत की हत्या कर दी। शव को वहीं पास के झाड़ी में फेंक दिया। हिस्ट्रीशीटर रमाकांत यादव हत्या करने के दोस्त अशोक गायब हो गया। उधर, रमाकांत की पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी। रमाकांत के घर नहीं पहुंचने पर पत्नी रेखा ने खोजबीन की कोशिश की। उसने पुलिस से भी गुहार लगाई।