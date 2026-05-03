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दूल्हे की हत्या करने वालों पर इनाम घोषित, मां बोली- शादी के दिन लड़की वालों को बताया था अपना डर

May 03, 2026 10:46 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, जौनपुर
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यूपी के जौनपुर में मनेछा बादशाही के पास शुक्रवार रात नौ बजे दूल्हा आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने कन्या पक्ष के एक रिश्तेदार समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

दूल्हे की हत्या करने वालों पर इनाम घोषित, मां बोली- शादी के दिन लड़की वालों को बताया था अपना डर

यूपी के जौनपुर में मनेछा बादशाही के पास शुक्रवार रात नौ बजे दूल्हा आजाद बिंद की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने कन्या पक्ष के एक रिश्तेदार समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवक के पिता रामलखन की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है।

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद निवासी चकसावा थाना बरदह (आजमगढ़), उसके साथी रवि यादव निवासी सोधी थाना खेतासराय और भोले राजभर निवासी जपटापुर थाना सरायख्वाजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मामले में एक दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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शनिवार को एसएसपी ने खेतासराय थाने पहुंचकर दुल्हन, उसके पिता तथा दूल्हे के परिजनों से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि कन्या पक्ष के रिश्तेदार प्रदीप शादी से नाराज था और उसने घटना से एक दिन पहले आजाद को धमकी दी थी। आजाद और युवती के बीच करीब दो वर्षों से प्रेम संबंध था और दोनों की सहमति से शादी तय हुई थी।

आजाद की मां ने लड़की वालों से जताई थी अनहोनी की आशंका

खेतासराय क्षेत्र के बादशाही मनेछा के पास शुक्रवार की देर शाम कार सवार दूल्हे की गोली मारकर हत्या करने से पहले मुख्य आरोपी प्रदीप अपने माता पिता के साथ निमंत्रण पर लड़की के घर आया था। यहां से शाम को निकल गया था। उधर, लड़की पक्ष के लोगों ने बताया कि प्रदीप बार-बार आजाद को धमकी दे रहा था।

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आशंका है कि शादी वाले दिन भी कोई बात हुई थी। इसी वजह से आजाद की मां ने शादी वाले दिन शाम को ही लड़कीवालों को फोन कर सुरक्षा के लिए कही थी। लड़कीवालों थाने से गुहार लगाकर ने दो पुलिसकर्मियों की तैनाती भी करा ली थी। आशंका जतायी जा रही है कि इसी वजह से प्रदीप ने रास्ते में ही वारदात को अंजाम देने का साजिश रची।

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि लड़की आजमगढ़ के फुलेश गांव के एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एमए की छात्रा है। बड़उर के आजाद से उसका प्रेम संबंध था। छह महीने पहले दोनों के परिवार वालों ने मिलकर शादी की तारिख तय की। इकलौती पुत्री की शादी की तैयारी के लिए पिता एक महीना पहले सूरत से आए थे। बरात निकलने से पहले आजाद की मां ने फोन कर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की बात कही थी।

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गांव में पसरा मातम, पुलिस फोर्स तैनात

शादी की खुशियां एक झटके में मातम में तब्दील हो गईं। घटना के एक दिन बाद शनिवार को गांव की महिलाएं और परिजनों का रो रोकर हाल खराब था। आजाद की माता चांद तारा बेहोश थी। शोक में पूरा गांव डूबा था मातम पसरा हुआ था। गांव में चूल्हे नहीं जले। लोगों की भीड़ जुटी रही। लोग एक दूसरे की आंखों में घटना के कारणों को टटोल रहे थे। इस दौरान पुलिस तैनात रही।

दसवीं तक की थी पढ़ाई

आजाद बिन्द हाई स्कूल फेल था, जबकि जिससे शादी हो रही थी वह लङकी एमए कर रही थी। दोनों की नजदीकियां दो साल पहले बढ़ी थी और 6 माह पूर्व उनकी शादी तय हुई थी, लेकिन तीन वर्ष पूर्व गांव में मारपीट होने के बाद सीधे अपने पिताजी के साथ मुंबई चला गया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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