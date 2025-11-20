Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Jaunpur Father threw 18 month old daughter in Gomti river was angry on third female Child
18 महीने की बेटी को घूमाने ले गए पिता ने गोमती नदी ने फेंका, इस बात से था नाराज

संक्षेप: यूपी में जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के टड़वा गांव में बुधवार की सुबह एक पिता ने अपनी 18 माह की मासूम बेटी को गोमती नदी में फेंक दिया। पिता बच्ची को घूमाने ले गया था। लेकिन करीब एक घंटे के बाद जब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई।

Thu, 20 Nov 2025 06:02 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, जौनपुर
यूपी में जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के टड़वा गांव में बुधवार की सुबह एक पिता ने अपनी 18 माह की मासूम बेटी को गोमती नदी में फेंक दिया। पिता बच्ची को घूमाने ले गया था। लेकिन करीब एक घंटे के बाद जब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अन्य परिवार के सदस्यों की शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय गोताखोरों के जरिये बच्ची की तलाश की जा रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे पुलिस को सूचना मिली कि खर्गसेनपुर निवासी अशोक विश्वकर्मा ने अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी रुतबी को नदी में फेंक दिया है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी अजीत रजक, कोतवाली प्रभारी दीपेंद्र सिंह सहित पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मासूम की मां संजू विश्वकर्मा ने रोते हुए बताया कि अशोक सुबह करीब सात बजे रुतबी को घुमाने के बहाने घर से ले गया था। काफी देर तक दोनों के वापस न आने पर संदेह गहराया।

इसी बीच एक ग्रामीण ने बताया कि अशोक को नदी के किनारे बच्ची के साथ देखा गया था। परिवार का आरोप है कि घर में तीसरी बेटी होने पर अशोक अक्सर विवाद करता था। उसे बेटा चाहिए था। पुलिस ने अशोक को घटनास्थल से ही हिरासत में ले लिया। नदी में गोताखोरों और नाव की मदद से घंटों तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन शाम तक रुतबी का कोई पता नहीं चल सका। तीन बहनों में सबसे छोटी रुतबी के गायब होने से मां संजू का रो-रोकर बुरा हाल है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
