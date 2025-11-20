18 महीने की बेटी को घूमाने ले गए पिता ने गोमती नदी ने फेंका, इस बात से था नाराज

संक्षेप: यूपी में जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के टड़वा गांव में बुधवार की सुबह एक पिता ने अपनी 18 माह की मासूम बेटी को गोमती नदी में फेंक दिया। पिता बच्ची को घूमाने ले गया था। लेकिन करीब एक घंटे के बाद जब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई।

यूपी में जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के टड़वा गांव में बुधवार की सुबह एक पिता ने अपनी 18 माह की मासूम बेटी को गोमती नदी में फेंक दिया। पिता बच्ची को घूमाने ले गया था। लेकिन करीब एक घंटे के बाद जब परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अन्य परिवार के सदस्यों की शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय गोताखोरों के जरिये बच्ची की तलाश की जा रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे पुलिस को सूचना मिली कि खर्गसेनपुर निवासी अशोक विश्वकर्मा ने अपनी डेढ़ वर्षीय बेटी रुतबी को नदी में फेंक दिया है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी अजीत रजक, कोतवाली प्रभारी दीपेंद्र सिंह सहित पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मासूम की मां संजू विश्वकर्मा ने रोते हुए बताया कि अशोक सुबह करीब सात बजे रुतबी को घुमाने के बहाने घर से ले गया था। काफी देर तक दोनों के वापस न आने पर संदेह गहराया।