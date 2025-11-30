Hindustan Hindi News
शरीर पर चोट के निशान और हाथ-पैर बंधे, बेरहमी से हत्या,चारागाह में मिली लाश से हड़कंप

संक्षेप:

यूपी के जौनपुर में मुंगराबादशाहपुर के पवांरा थाना क्षेत्र के सहनी गांव के चारागाह में रविवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसके शरीर में कुछ जगहों पर चोट के निशान मिलने की वजह से हत्या की आशंका जतायी जा रही है।

Sun, 30 Nov 2025 04:03 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, जौनपुर
यूपी के जौनपुर में मुंगराबादशाहपुर के पवांरा थाना क्षेत्र के सहनी गांव के चारागाह में रविवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसके शरीर में कुछ जगहों पर चोट के निशान मिलने की वजह से हत्या की आशंका जतायी जा रही है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह पवांरा के सहनी गांव के कुछ ग्रामीण टहलने निकले थे तभी चारागाह में एक शव पड़ा दिखा। लोगों ने शव देखकर इसकी सूचना थाने पर दी। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों के मुताबिक युवक के हाथ-पैर बंधे हुए थे जिससे हत्या की आशंका जतायी जा रही है।

माना यह जा रहा है कि युवक की हत्या कर लाश यहां पर फेंक दी गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों से जानकारी जुटा रही है। सीओ प्रतिमा वर्मा ने कहा कि तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रहीं हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। जांच जारी है और जल्द आरोपियों को पकड़कर मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
