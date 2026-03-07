विवाद के बाद दबंगों ने ईंट-पत्थर मारे फिर पिटाई कर युवक को कुएं में धकेला, मौत
यूपी के जौनपुर में दबंगों की हैवानियत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि केराकत कोतवाली क्षेत्र के नाऊपुर गांव में गुरुवार रात दबंगों ने एक युवक की पिटाई करके कुएं में धकेल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
यूपी के जौनपुर में दबंगों की हैवानियत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि केराकत कोतवाली क्षेत्र के नाऊपुर गांव में गुरुवार रात दबंगों ने एक युवक की पिटाई करके कुएं में धकेल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव के मद्देनजर फोर्स तैनात कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार गांव की दलित बस्ती का निवासी 23 वर्षीय राजेश कुमार पुत्र सामू राम का गुरुवार रात करीब आठ बजे गांव के चकरोड पर राजकुमार पुत्र रिबई, दिलीप पुत्र रिबई, विपिन पुत्र राजकुमार, लक्खा पुत्र राजकुमार, बबलू पुत्र राजकुमार और छोटू पुत्र राजकुमार से किसी बात पर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद सभी आरोपियों ने मिलकर राजेश कुमार को ईंट-पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उसके 70 वर्षीय पिता सामू राम, भाभी रुक्मिणी और भतीजे अनुज को भी दबंगों ने घायल कर दिया।
जान बचाने के लिए राजेश गांव के पश्चिम तरफ राम प्रवेश पाठक के पंपिंग सेट की ओर भागा, लेकिन आरोपियों ने उसे पकड़कर पास के कुएं में ढकेल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना इंस्पेक्टर दीपेंद्र सिंह और थानागद्दी चौकी प्रभारी सुरेश सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से युवक को कुएं से बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
चालक के गले में घुसा लोहे का सरिया, तोड़ा दम
भदोही में औराई के जीटी रोड कटका पड़ाव फ्लाईओवर पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें सरिया लदे मैजिक से टकराकर ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक एक बाइक सवार सड़क पर आ गया जिसे बचाने में मैजिक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया।
वहीं पीछे से आ रही ट्रक मैजिक से जा भिड़ी। इससे मैजिक पर लदा 20 फीट लोहे का सरिया ट्रक के शीशे को तोड़ते हुए सीधे चालक राहिल खान (45 वर्ष) के गले में जा घुसा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक राजस्थान के अलवर का रहने वाला था। हादसे में मैजिक चालक राजन गौड़ निवासी शिवपुर, वाराणसी भी घायल हो गया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें