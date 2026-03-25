यूपी: सरयू नदी पर पुल निर्माण के दौरान गिरा लोहे का ढांचा, 4 मजदूर दबे; दो की दर्दनाक मौत
पुल का पिलर बनाने के लिए सरिया बांधा जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोहे का ढांचा अचानक नीचे गिर गया। उस वक्त वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। ढांचा अचानक और इतनी तेजी से गिरा कि किसी को वहां से हटने और खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। चार मजदूर ढांचे के नीचे दब गए। दो की मौत हो गई।
UP News: उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी पर बन रहे एक पुल के निर्माण के दौरान हादसा हो गया है। पुल का पिलर बनाने के लिए सरिया बांधते समय लोहे का ढांचा अचानक नीचे गिर गया। इससे चार मजदूर दब गए। सभी को नजदीक के सीयर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। एक घायल मजदूर को प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों के रेफर करने पर बलिया के जिला अस्पताल ले जाया गया है। जबकि एक मजदूर को मामूली चोट आई है।
घटना बुधवार की सुबह करीब साढ़े 10 बजे बलिया के उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरा रोड स्थित मधुबनी गांव के पास हुई। यहां सरयू नदी पर एक पुल का निर्माण चल रहा है। बुधवार की सुबह पुल का पिलर बनाने के लिए सरिया बांधा जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिलर बनाने के लिए सरिया बांधते समय लोहे का ढांचा अचानक नीचे गिर गया। उस वक्त वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। लोहे का ढांचा अचानक और इतनी तेजी से गिरा कि किसी को वहां से हटने और खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला।
चार मजदूर ढांचे के नीचे दब गए। वहां चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग मदद को दौड़े लेकिन ढांचे के नीचे दबे मजदूरों को निकालने के लिए अंत में जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। मलबा हटाने के बाद किसी तरह मजूदरों को बाहर निकाला गया। बाहर निकाले गए चार में से दो मजदूर मरणासन्न स्थिति में थे। जबकि अन्य दो मजदूर घायल थे और दर्द से कराह रहे थे। चारों को आनन-फानन में नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने चारों मजदूरों की जांच की और उनमें से दो को मृत घोषित कर दिया। अन्य दो में एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया।
बता दें कि बलिया में सरयू नदी पर पहले से मौजूद तुर्तीपार पुल के पास ही नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इसी निर्माणाधीन पुल पर पिलर बनाने के लिए सरिया बांधते समय हादसा हुआ है। हादसे में मारे गए मजदूरों के नाम पप्पू और अमित हैं। उनकी उम्र क्रमश 30 वर्ष और 29 वर्ष बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के खैरापूर्वा गांव के रहने वाले थे। गंभीर रूप से घायल पीलीभीत जिले के मधेपुरा थाना क्षेत्र के दुबिया के रहने वाले 21 वर्षीय मजदूर का नाम जुगल है।
उसे बलिया सीयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज देने के बाद डॉक्टरों ने बलिया के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में जुगल का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर ही है। इसके साथ ही हादसे में मारे गए और घायल मजदूरों के परिवारीजनों को सूचना दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें