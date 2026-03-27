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यूपी के 2 धुरंधर IPS की सगाई, फिल्मी गानों पर जमकर थिरके केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा, वीडियो वायरल

Mar 27, 2026 11:58 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संभल/yबरेली
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यूपी के दो धुरंधर आईीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हाल ही में दोनों ने सगाई की। इस दौरान दोनों ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस भी किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के 2 धुरंधर IPS की सगाई, फिल्मी गानों पर जमकर थिरके केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक IPS कृष्ण कुमार (केके) बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हाल ही में दोनों ने सगाई की। दोनों एक-दूसरे को रिंग पहनाते नजर आ रहे हैं। दोनों ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस भी किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

संभल के बबराला में आयोजित एक निजी समारोह में संभल के एसपी केके बिश्नोई और बरेली की एसपी (साउथ) अंशिका वर्मा की सगाई संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान दोनों अधिकारियों का बेहद कूल और फिल्मी अंदाज देखने को मिला। वायरल वीडियो में आईपीएस केके बिश्नोई 'काला चश्मा' लगाकर थिरकते नजर आ रहे हैं, वहीं अंशिका वर्मा का रॉयल लुक में नजर आईं। दोनों की सगाई सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना गया।

29 मार्च को राजस्थान में होगी दोनों की शादी

दोनों आईपीएस अधिकारियों बाकी के कार्यक्रम 27 से 30 मार्च तक राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर में होंगे। 29 मार्च को दोनों शादी के परिणय सूत्र में बंधेंगे। जानकारी के मुताबिक इस शादी सीएम योगी के साथ प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता शामिल हो सकते हैं। बता दें कि केके बिश्नोई राजस्थान के रहने वाले हैं। वहीं वंशिका का नाता प्रयागराज से है।

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गोरखपुर में हुई थी दोनों की मुलाकात

अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं वहीं, केके बिश्नोई 2018 बैच के आईपीएस अफसर हैं। अंशिका वर्मा और केके विश्नोई इससे पूर्व गोरखपुर में तैनात रहे हैं। केके विश्नोई गोरखपुर में एसपी सिटी तो अंशिका वर्मा एएसपी के पद पर तैनात थीं। वहीं से दोनों के बीच परिचय हुआ। केके विश्नोई संभल के मस्जिद प्रकरण के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के बाद चर्चा में आए थे। वहीं, अंशिका वर्म ने सेल्फ स्टडी के दम पर यूपीएससी की परीक्षा पास करके यह मुकाम हासिल हुआ। पुराने परिचय को देखते हुए दोनों ने शादी का फैसला किया और फिर दोनों परिवारों ने बातचीत कर इस रिश्ते पर मुहर लगा दी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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