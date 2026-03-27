यूपी के 2 धुरंधर IPS की सगाई, फिल्मी गानों पर जमकर थिरके केके बिश्नोई और अंशिका वर्मा, वीडियो वायरल

यूपी के दो धुरंधर आईीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हाल ही में दोनों ने सगाई की। इस दौरान दोनों ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस भी किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक IPS कृष्ण कुमार (केके) बिश्नोई और IPS अंशिका वर्मा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हाल ही में दोनों ने सगाई की। दोनों एक-दूसरे को रिंग पहनाते नजर आ रहे हैं। दोनों ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस भी किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

संभल के बबराला में आयोजित एक निजी समारोह में संभल के एसपी केके बिश्नोई और बरेली की एसपी (साउथ) अंशिका वर्मा की सगाई संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान दोनों अधिकारियों का बेहद कूल और फिल्मी अंदाज देखने को मिला। वायरल वीडियो में आईपीएस केके बिश्नोई 'काला चश्मा' लगाकर थिरकते नजर आ रहे हैं, वहीं अंशिका वर्मा का रॉयल लुक में नजर आईं। दोनों की सगाई सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना गया।

29 मार्च को राजस्थान में होगी दोनों की शादी दोनों आईपीएस अधिकारियों बाकी के कार्यक्रम 27 से 30 मार्च तक राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर में होंगे। 29 मार्च को दोनों शादी के परिणय सूत्र में बंधेंगे। जानकारी के मुताबिक इस शादी सीएम योगी के साथ प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता शामिल हो सकते हैं। बता दें कि केके बिश्नोई राजस्थान के रहने वाले हैं। वहीं वंशिका का नाता प्रयागराज से है।