यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: पुलिस विभाग के स्टाल पर डायल-112, एसटीएफ और एटीएस ने दिखाई ताकत

ग्रेटर नॉएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में दूसरी बार उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने प्रतिभाग किया। विभाग के स्टॉल "दंड से न्याय की ओर थीम का समावेश देखने को मिला।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, ग्रेएटर नोएडाFri, 26 Sep 2025 06:59 PM
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: पुलिस विभाग के स्टाल पर डायल-112, एसटीएफ और एटीएस ने दिखाई ताकत

ग्रेटर नॉएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो में दूसरी बार उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने प्रतिभाग किया। विभाग के स्टॉल “दंड से न्याय की ओर थीम का समावेश देखने को मिला। इस मौके पर STF, ATS, यूपी 112 सहित विभिन्न एजेंसियों से अपनी सेवाओं से नागरिकों को अवगत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय ढुल ने बताया कि उद्घाटन के बाद से ही पुलिस विभाग के स्टॉल पर भारी संख्या में नागरिकों विशेषकर उद्यमियों ने पहुंच कर योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। ATS और STF द्वारा प्रदर्शित आधुनिक हथियारों को देखने के लिए लोगों विशेषकर युवाओं में काफी आतुरता और उत्सुकता रही। मीडिया सेल प्रभारी श्री करुणा शंकर सिंह ने बताया कि स्टॉल पर FSL, साइबर, यातायात, 1090, टेलीकॉम, SDRF, GRP और फायर विभाग ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई माननीय मंत्रीगण और वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टाल का भ्रमण करके बहुत प्रशंसा की गई ।

