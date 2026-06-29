क्लर्क की लाश ठिकाने लगाने जा रहा प्रिंसिपल गिरफ्तार, पुलिस ने कार की डिक्की से बरामद की बॉडी

एटा में एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने ही कॉलेज के क्लर्क की बेरहमी से हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। क्लर्क की लाश प्रिंसिपल की कार में मिली है। पुलिस ने प्रिंसिपल को मौके से गिरफ्तार किया। आरोप है कि प्रिंसिपल हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की फिराक में था।

Murder in Etah: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक इंटर कॉलेज के क्लर्क की ईंट से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्लर्क की लाश कॉलेज के प्रिंसिपल की कार की डिक्की से मिली है। प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्लर्क के परिवारीजनों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर क्लर्क की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रिंसिपल को मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रिंसिपल से पूछताछ के साथ ही पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि एटा के थाना पटियाली क्षेत्र के दरियावगंज रोड पर अशोकपुर गांव के पास संदिग्ध स्थिति में कार से एक लाश ले जाई जा रही है। सूचना पर ऐक्शन में आई पुलिस ने कार को रोक कर जांच की। तलाशी के दौरान कार से इंटर कालेज जैथरा के क्लर्क राहुल पाण्डेय (उम्र 35 वर्ष) की लाश मिली। पुलिस ने इसकी सूचना राहुल के परिवारीजनों को दी। सूचना मिलते ही जैथरा कोतवाली से भी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। परिवारीजनों ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर हत्या कर शव को कासगंज की ओर फेंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

कॉलेज में चल रहा था विवाद बताया जा रहा है कि एटा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित कसेला गांव के माधवनंद इंटर कॉलेज में राहुल पांडेय क्लर्क के पद पर तैनात थे। कॉलेज में पीएफ फंड के कागजों को लेकर कुछ समय से विवाद चल रहा था। रविवार को छुट्टी के दिन भी प्रिंसिपल ने क्लर्क राहुल को कॉलेज बुलाया था। राहुल पूर्वाह्न 11 बजे के करीब घर से निकले थे। छुट्टी का दिन होने के बावजूद कॉलेज गए राहुल देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिवारीजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि रात में राहुल के परिवारीजनों ने उसकी गुमशुदगी के बारे में जैथरा थाने पर सूचना दी थी। पुलिस भी खोजबीन में जुटी थी। इसी दौरान कहीं से सूचना मिली कि कार से एक लाश को लेकर जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल ऐक्शन में आई। पटियाली थाना क्षेत्र के दरियावगंज रोड पर कार को रोककर जांच की गई। तलाशी के दौरान कार से राहुल की लाश मिली।

प्रिंसिपल गिरफ्तार कार से क्लर्क की लाश मिलते ही पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। जैथरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना की गहराई से जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।