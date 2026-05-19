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भीषण गर्मी से तप रहा यूपी, कल से 15 जून तक इन स्कूलों में छुट्टी, जारी हुआ आदेश

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में भीषण गर्मी के बीच परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बुधवार से गर्मी की छुट्टी शुरू होगा। 15 जून तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है।

भीषण गर्मी से तप रहा यूपी, कल से 15 जून तक इन स्कूलों में छुट्टी, जारी हुआ आदेश

UP Schools summer vacation: यूपी में आसमान से मानों आग बरसी। बुंदेलखंड के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सूबे के ज्यादातर शहरों में दो दिन भीषण तपिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भीषण गर्मी के बीच परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बुधवार से गर्मी की छुट्टी शुरू होगा। 15 जून तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। करीब 1.34 लाख परिषदीय स्कूलों में 1.45 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्राइमरी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते बुधवार से 15 जून तक बंद रहेंगे। 16 जून को स्कूल खुल जाएंगे। जबकि यूपी बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों में 21 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। मंगलवार को प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को गर्मी का होम वर्क और वर्क बुक का काम देकर छुट्टी कर दी। स्कूलों अधिसंख्य शिक्षक जनगणना के काम में लगे हैं। उधर शहर में संचालित सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड के अधिसंख्य स्कूलों ने गीष्मकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद कर दिये हैं। ये स्कूल जून के आखिरी व जुलाई के पहले हफ्ते में खुलेंगे।

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मंगलवार को इन जिलों का पारा 40 पार

राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 11 शहरों में सूरज आग उगल रहा है और यहां पारा 43 डिग्री के पार चला गया है। इनमें सबसे ऊपर बांदा (48.2 डिग्री) रहा। इसके बाद आगरा ताज (46.5° डिग्री), झांसी (46.5° डिग्री), प्रयागराज (45.8° डिग्री), उरई(45.2 डिग्री), कानपुर आईएएफ (44.8 डिग्री), कानपुर शहर (44.0 डिग्री), मुजफ्फरनगर (43.6° डिग्री), अलीगढ़ (43.4 डिग्री), चुर्क (43.2° डिग्री) और इटावा (43.0 डिग्री) शामिल हैं। इसके अलावा फतेहगढ़, वाराणसी बीएचयू, हरदोई और फुर्सतगंज में पारा 42 डिग्री से ज्यादा रहा।

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लू और भीषण गर्मी से निपटने को स्वास्थ्य विभाग सतर्क

प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी के बाद स्वास्थ विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, धूप में बिना जरूरत न निकलने की अपील की है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त, शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में संभावित मरीजों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की जाए। जीवनरक्षक दवाइयों सहित आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडारण रखा जाए। आकस्मिक स्थिति में मरीजों को समय पर सटीक इलाज दिए जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को भी पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए हैं।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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