भीषण गर्मी से तप रहा यूपी, कल से 15 जून तक इन स्कूलों में छुट्टी, जारी हुआ आदेश

यूपी में भीषण गर्मी के बीच परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बुधवार से गर्मी की छुट्टी शुरू होगा। 15 जून तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है।

UP Schools summer vacation: यूपी में आसमान से मानों आग बरसी। बुंदेलखंड के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सूबे के ज्यादातर शहरों में दो दिन भीषण तपिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भीषण गर्मी के बीच परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बुधवार से गर्मी की छुट्टी शुरू होगा। 15 जून तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। करीब 1.34 लाख परिषदीय स्कूलों में 1.45 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

प्राइमरी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते बुधवार से 15 जून तक बंद रहेंगे। 16 जून को स्कूल खुल जाएंगे। जबकि यूपी बोर्ड के माध्यमिक स्कूलों में 21 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। मंगलवार को प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को गर्मी का होम वर्क और वर्क बुक का काम देकर छुट्टी कर दी। स्कूलों अधिसंख्य शिक्षक जनगणना के काम में लगे हैं। उधर शहर में संचालित सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड के अधिसंख्य स्कूलों ने गीष्मकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद कर दिये हैं। ये स्कूल जून के आखिरी व जुलाई के पहले हफ्ते में खुलेंगे।

मंगलवार को इन जिलों का पारा 40 पार राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 11 शहरों में सूरज आग उगल रहा है और यहां पारा 43 डिग्री के पार चला गया है। इनमें सबसे ऊपर बांदा (48.2 डिग्री) रहा। इसके बाद आगरा ताज (46.5° डिग्री), झांसी (46.5° डिग्री), प्रयागराज (45.8° डिग्री), उरई(45.2 डिग्री), कानपुर आईएएफ (44.8 डिग्री), कानपुर शहर (44.0 डिग्री), मुजफ्फरनगर (43.6° डिग्री), अलीगढ़ (43.4 डिग्री), चुर्क (43.2° डिग्री) और इटावा (43.0 डिग्री) शामिल हैं। इसके अलावा फतेहगढ़, वाराणसी बीएचयू, हरदोई और फुर्सतगंज में पारा 42 डिग्री से ज्यादा रहा।