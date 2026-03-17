Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Iftar Time Today 17 March: कानपुर, वाराणसी समेत यूपी के प्रमुख शहरों में क्या है इफ्तार टाइमिंग

Mar 17, 2026 02:32 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों के लिए सेहरी और इफ्तार का समय बेहद अहम होता है। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लिए सहरी और इफ्तार का समय अलग-अलग रहता है। जानें कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली समेत यूपी के प्रमुख शहरों की इफ्तार टाइमिंग।

UP Iftar Time Today 17 March: कानपुर, वाराणसी समेत यूपी के प्रमुख शहरों में क्या है इफ्तार टाइमिंग

UP Iftar Time Today 17 March: मंगलवार को 27वां रोजा है। मस्जिद व घरों में इबादत का दौर जारी है। तरावीह की नमाज पढ़ी जा रही है। शबे कद्र में पूरी रात जागकर इबादत हो रही है। रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों के लिए सेहरी और इफ्तार का समय बेहद अहम होता है। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लिए सहरी और इफ्तार का समय अलग-अलग रहता है। जानें प्रमुख शहरों के सुन्नी और शिया समुदाय के इफ्तार की टाइमिंग जिससे रोजेदार सही समय पर अपना रोजा रख और खोल सकें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अलीगढ़ में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार शाम 6:29 बजे और शिया समुदाय के लिए 6:36 बजे होगा। वहीं सेहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 5:03 बजे और शिया के लिए 4:42 बजे निर्धारित है। मुरादाबाद में सुन्नी समुदाय का इफ्तार शाम 6:28 बजे और शिया का 6:38 बजे होगा। सेहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:58 बजे और शिया के लिए 4:53 बजे है। प्रयागराज में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार शाम 6:17 बजे और शिया समुदाय के लिए 6:25 बजे होगा। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:43 बजे और शिया के लिए 4:40 बजे तय किया गया है।

ये भी पढ़ें:जेल के अंदर इफ्तार पार्टी, जोधपुर सेंट्रल जेल से सोशल मीडिया पर पोस्ट

बरेली, कानपुर और मेरठ में इफ्तार टाइमिंग

बरेली में सुन्नी समुदाय का इफ्तार शाम 6:26 बजे और शिया समुदाय का 6:34 बजे होगा। वहीं सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:58 बजे और शिया के लिए 4:48 बजे है। कानपुर में सुन्नी समुदाय शाम 6:20 बजे इफ्तार करेंगे, जबकि शिया समुदाय का समय 6:31 बजे है। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:54 बजे और शिया के लिए 4:45 बजे है। मेरठ में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार शाम 6:32 बजे और शिया के लिए 6:39 बजे होगा। जबकी सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 5:03 बजे और शिया के लिए 4:55 बजे निर्धारित है।

ये भी पढ़ें:शोएब इब्राहिम की बहन को हाईवे पर इफ्तार करना पड़ा भारी, वीडियो देख भड़के लोग

वाराणसी और गोरखपुर में इफ्तार टाइमिंग

वाराणसी में सुन्नी समुदाय शाम 6:08 बजे और शिया समुदाय 6:18 बजे इफ्तार करेंगे। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:48 बजे और शिया के लिए 4:44 बजे है। गोरखपुर में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार शाम 6:11 बजे और शिया के लिए 6:20 बजे होगा। वहीं सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:39 बजे और शिया के लिए 4:45 बजे तय किया गया है। वहीं रोजेदारों से अपील की गई है कि वे अपने स्थानीय मस्जिद या धार्मिक संस्थाओं द्वारा जारी समय का भी पालन करें। रमजान के महीने में समय का सही पालन करना रोजे की अहम शर्त माना जाता है।

ये भी पढ़ें:रमजान के इफ्तार दस्तरखान से गायब हुईं पकौड़ियां, दुकानों में जलेबी-चाय तक बंद
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Meerut Kanpur Varanasi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |