UP Iftar Time Today 17 March: कानपुर, वाराणसी समेत यूपी के प्रमुख शहरों में क्या है इफ्तार टाइमिंग

रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों के लिए सेहरी और इफ्तार का समय बेहद अहम होता है। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लिए सहरी और इफ्तार का समय अलग-अलग रहता है। जानें कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, बरेली समेत यूपी के प्रमुख शहरों की इफ्तार टाइमिंग।

UP Iftar Time Today 17 March: मंगलवार को 27वां रोजा है। मस्जिद व घरों में इबादत का दौर जारी है। तरावीह की नमाज पढ़ी जा रही है। शबे कद्र में पूरी रात जागकर इबादत हो रही है। रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों के लिए सेहरी और इफ्तार का समय बेहद अहम होता है। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लिए सहरी और इफ्तार का समय अलग-अलग रहता है। जानें प्रमुख शहरों के सुन्नी और शिया समुदाय के इफ्तार की टाइमिंग जिससे रोजेदार सही समय पर अपना रोजा रख और खोल सकें।

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अलीगढ़ में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार शाम 6:29 बजे और शिया समुदाय के लिए 6:36 बजे होगा। वहीं सेहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 5:03 बजे और शिया के लिए 4:42 बजे निर्धारित है। मुरादाबाद में सुन्नी समुदाय का इफ्तार शाम 6:28 बजे और शिया का 6:38 बजे होगा। सेहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:58 बजे और शिया के लिए 4:53 बजे है। प्रयागराज में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार शाम 6:17 बजे और शिया समुदाय के लिए 6:25 बजे होगा। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:43 बजे और शिया के लिए 4:40 बजे तय किया गया है।

बरेली, कानपुर और मेरठ में इफ्तार टाइमिंग बरेली में सुन्नी समुदाय का इफ्तार शाम 6:26 बजे और शिया समुदाय का 6:34 बजे होगा। वहीं सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:58 बजे और शिया के लिए 4:48 बजे है। कानपुर में सुन्नी समुदाय शाम 6:20 बजे इफ्तार करेंगे, जबकि शिया समुदाय का समय 6:31 बजे है। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:54 बजे और शिया के लिए 4:45 बजे है। मेरठ में सुन्नी समुदाय के लिए इफ्तार शाम 6:32 बजे और शिया के लिए 6:39 बजे होगा। जबकी सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 5:03 बजे और शिया के लिए 4:55 बजे निर्धारित है।