UP Iftar Time Today 10 March: लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली समेत इन जिलों में क्या है इफ्तार टाइमिंग

Mar 10, 2026 02:10 pm IST
मुकद्दस रमजान महीने के 19 रोजे मुकम्मल हो गए। दूसरा अशरा मंगलवार को खत्म हो जाएगा। मगरीब की नमाज के लिए रोजेदार एत्तिकाफ में बैठेंगे। तीसरे अशरे में वे 10 दिन मस्जिदों में ही इबादत करेंगे। जानें मंगलवार इफ्तार और सहरी की टाइमिंग।

UP Iftar Time Today 10 March: मुकद्दस रमजान महीने के 19 रोजे मुकम्मल हो गए। दूसरा अशरा मंगलवार को खत्म हो जाएगा। मगरीब की नमाज के लिए रोजेदार एत्तिकाफ में बैठेंगे। तीसरे अशरे में वे 10 दिन मस्जिदों में ही इबादत करेंगे। ईद के चांद की तस्दीक होने के बाद ही घर लौटेंगे। पवित्र महीने को 10-10 दिन के अशरे में बांटा गया है। अभी मगफिरत का अशरा चल रहा है। बुधवार से तीसरा अशरा (जहन्नुम की आग से निजात) शुरू होगा। हर मस्जिद में दो-तीन लोग एत्तिकाफ में बैठेंगे। महिलाएं घर में 10 दिन तक एकांत में अल्लाह की इबादत करेंगी।

रमजान के पाक महीने में रोजेदारों के लिए यूपी के विभिन्न शहरों में मंगलवार के इफ्तार और 11 मार्च की सहरी के समय जारी किए गए हैं। सुन्नी और शिया समुदाय के लिए इफ्तार और सहरी के समय में अंतर होता है।

अलीगढ़-प्रयागराज में सहरी का टाइम

अलीगढ़ में मंगलवार को सुन्नी समुदाय का इफ्तार शाम 6:25 बजे और शिया समुदाय का 6:32 बजे होगा। 11 मार्च को सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 5:10 बजे और शिया के लिए 4:59 बजे निर्धारित है। प्रयागराज में इफ्तार का समय सुन्नी के लिए शाम 6:13 बजे और शिया के लिए 6:22 बजे रहेगा। वहीं 11 मार्च की सहरी सुन्नी के लिए सुबह 4:50 बजे और शिया के लिए 4:48 बजे होगी।

बरेली और कानपुर में टाइमिंग

बरेली में मंगलवार को सुन्नी समुदाय का इफ्तार 6:22 बजे और शिया समुदाय का 6:30 बजे होगा। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 5:05 बजे और शिया के लिए 4:56 बजे तय किया गया है। कानपुर में इफ्तार का समय सुन्नी के लिए शाम 6:16 बजे और शिया के लिए 6:27 बजे रहेगा। 11 मार्च को सहरी सुन्नी के लिए सुबह 5:03 बजे और शिया के लिए 4:53 बजे होगी।

मेरठ-लखनऊ में इफ्तार की ये है टाइमिंग

मेरठ में सुन्नी समुदाय का इफ्तार 6:26 बजे और शिया का 6:30 बजे होगा। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 5:11 बजे और शिया के लिए 5:13 बजे रखा गया है। लखनऊ में मंगलवार को इफ्तार का समय सुन्नी के लिए शाम 6:14 बजे और शिया के लिए 6:24 बजे तय है। 11 मार्च को सहरी सुन्नी के लिए सुबह 4:57 बजे और शिया के लिए 4:50 बजे होगी।

वाराणसी-गोरखपुर में सहरी और इफ्तार की टाइमिंग

मुरादाबाद में सुन्नी समुदाय का इफ्तार 6:23 बजे और शिया का 6:34 बजे होगा। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 5:06 बजे और शिया के लिए 5:01 बजे निर्धारित किया गया है। वाराणसी में सुन्नी समुदाय का इफ्तार 6:05 बजे और शिया का 6:15 बजे होगा। सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:55 बजे और शिया के लिए 4:51 बजे रहेगा। वहीं गोरखपुर में सुन्नी समुदाय का इफ्तार शाम 6:08 बजे और शिया समुदाय का 6:17 बजे होगा। 11 मार्च को सहरी का समय सुन्नी के लिए सुबह 4:46 बजे और शिया के लिए 4:53 बजे निर्धारित किया गया है।

