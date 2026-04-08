यूपी में फिर तबादले, 5 आईएएस अफसर इधर से उधर; वेटिंग लिस्ट से 2 को मिली तैनाती

वेटिंग लिस्ट में रहीं गुंजन द्विवेदी को मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (गामीण) के पद पर नई तैनाती मिली है। वहीं रत्नेश सिंह को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ में अपर निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। इनके अलावा तीन अन्य आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है।

UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। इस दौरान आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर पांच आईएएस अधिकारियों को तबादले की लिस्ट जारी की गई। इनमें प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में रहे दो अधिकारियों के भी नाम हैं।

तबादला सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची में रहीं गुंजन द्विवेदी को मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (गामीण) के पद पर नई तैनाती मिली है। वहीं प्रतीक्षा सूची में रहे रत्नेश सिंह को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ में अपर निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। प्रतीक्षा सूची से इन दो अधिकारियों के अलावा तीन अन्य आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सचिव रहे अशोक कुमार का नाम भी शामिल है। उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव के पद से विशेष सचिव, सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव और डा.राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलसचिव गिरिजेश कुमार त्यागी का भी ट्रांसफर हो गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में सचिव के पद पर नई तैनाती मिली है। इसके साथ ही जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की विशेष सचिव रहीं अनीता वर्मा सिंह को भी नई तैनाती दी गई है। उन्हें विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और कुलसचिव डा.राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ बनाया गया है।