सीएम योगी ऐक्शन मोड में, छह आईएएस अफसर इधर से उधर; नगेन्द्र बने आगरा के मंडलायुक्त

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ऐक्शन मोड में हैं। शनिवार को प्रदेश के छह आईएएस अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। तबादला सूची में सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नगेन्द्र प्रताप का नाम है जिन्हें आगरा का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं मऊ के मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर का भी ट्रांसफर हो गया है। उन्हें फिरोजाबाद का नगर आयुक्त और फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

आईएएस ट्रांसफर लिस्ट में तीसरा नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उपसचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव का है। उन्हें मऊ का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा का भी ट्रांसफर हो गया है। उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।

गाजियाबाद की संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉ.पूजा गुप्ता का भी नाम तबादला लिस्ट में है। उन्हें मथुरा का मुख्य विकास अधिकारी बनाया है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले विभाग उत्तर प्रदेश शासन रणवीर प्रसाद की जिम्मेदारियों में इजाफा किया गया है। उन्हें वर्तमान पद के साथ आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।