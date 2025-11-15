यूपी के आईएएस अधिकारी आमोद कुमार का नौकरी से मोहभंग, योगी सरकार ने मंजूर किया वीआरएस

संक्षेप: 1995 बैच के आईएएस अधिकारी आमोद कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (वीआरएस) के लिया है। उन्होंने नियुक्ति विभाग को इसके लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है।

यूपी कॉडर के वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी आमोद कुमार का नौकरी से मोहभंग हो गया है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त (वीआरएस) ले लिया है। उन्होंने नियुक्ति विभाग को इसके लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। उनका वीआरएस 25 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके पहले चार और बड़े आईएएस अफसर वीआरएस ले चुके हैं। आमोद कुमार वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वह अखिलेश सरकार में सचिव मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह 6 दिसंबर 2021 को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। प्रतिनियुक्ति समाप्त कराने के बाद उन्होंने 13 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश में आकर अपनी ज्वाइनिंग देने के साथ ही वीआरएस के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

उन्होंने वीआरएस लेने के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। नियुक्ति विभाग ने मुख्यमंत्री को उनका वीआरएस मंजूर करने के लिए भेजा था। बताया जा रहा है इसे मंजूर कर लिया गया है और इसे 25 नवंबर से प्रभावी माना जाएगा। नियुक्ति विभाग अब इसकी जानकारी केंद्र सरकार के डीओपीटी को देगा। आमोद कुमार से पहले उत्तर प्रदेश कॉडर के चार और प्रमुख आईएएस अफसर वीआरएस ले चुके हैं। इसमें रेणुका कुमार (1987 बैच), जूथिका पाटणकर (1988 बैच), विकास गोठलवाल और रिग्जिन सैम्फिल (2003 बैच) शामिल हैं।